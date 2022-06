Les meilleures marques pour la qualité en 2022 selon J.D. Power

La qualité initiale des véhicules est en baisse marquée et le nombre de problèmes rapportés par les nouveaux propriétaires vient d’atteindre un sommet en 36 ans selon la firme américaine J.D. Power, qui publie chaque année son fameux palmarès.

Pour l’ensemble de l’industrie automobile, la moyenne se situe à 180 problèmes par 100 véhicules, une hausse de 11% par rapport à 2021. Seulement neuf des 33 marques répertoriées se sont améliorées.

« Étant donné les nombreux défis que les constructeurs et leurs concessionnaires ont eu à surmonter durant la dernière année, c’est même un peu surprenant que la qualité des véhicules n’ait pas chuté davantage, affirme David Amodeo, directeur principal des affaires automobiles chez J.D. Power. En général, la qualité initiale s’est toujours améliorée au fil des ans, alors la baisse de cette année est décevante, bien que compréhensible. Les fabricants continuent de lancer des véhicules de plus en plus complexes sur le plan technologique à un moment où il y a plusieurs pénuries de pièces importantes pour les faire fonctionner. »

Il fait entre autres référence aux nombreux véhicules livrés avec des commodités ou des systèmes manquants faute de semi-conducteurs.

Photo: General Motors

Les interfaces multimédia au cœur des problèmes

L’étude de la qualité initiale de J.D. Power se base sur les réponses de 84 165 clients ayant acheté ou loué un modèle 2022. Tous les aspects sont pris en compte : extérieur, intérieur, équipement, multimédia, aides à la conduite, groupe motopropulseur, agrément de conduite, etc.

Encore une fois, ce sont les interfaces multimédia qui génèrent le plus de problèmes aux yeux des propriétaires, plus précisément l’intégration d’Android Auto/Apple CarPlay, la reconnaissance vocale, l’écran tactile et les affichages, la connectivité Bluetooth, le nombre de ports USB ou prises de recharge ainsi que le volume du système audio.

Les aides à la conduite se sont empirées en 2022 après une amélioration en 2021. La plus problématique s’avère l’avertisseur de sortie de voie avec ou sans aide au maintien dans la voie.

Qui sont les meilleures marques?

Globalement, les marques populaires font meilleure figure, enregistrant 175 problèmes par 100 véhicules comparativement à 196 pour les marques de luxe. C’est une tendance qu’on observe depuis 2016.

Photo: Stellantis

Voici comment se compose le top 10 (avec le nombre de problèmes par 100 véhicules entre parenthèses) :

1. Buick (139)

2. Dodge (143)

3. Chevrolet (147)

4. Genesis (156)

4. Kia (156)

6. Lexus (157)

7. GMC (162)

8. Cadillac (163)

9. BMW (165)

10. Ford (167)

10. Lincoln (167)

Il est intéressant de noter que les propriétaires de modèles hybrides rechargeables et électriques rapportent plus de problèmes par 100 véhicules (239 et 240, respectivement) que ceux avec moteur à combustion (175). Tesla (226) est incluse pour la première fois dans la moyenne de l’industrie, mais n’est pas encore classée officiellement faute d’un manque de données.

Revenez-nous demain pour un survol des pires marques au chapitre de la qualité initiale en 2022 selon J.D. Power.

En vidéo: les produits Subaru sont-ils fiables?