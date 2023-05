Encore plus de versions du Ford Bronco s’en viennent

Ford n’a pas fait que ressusciter un véhicule emblématique en lançant le tout nouveau Bronco. Ce dernier est devenu comme une sous-marque du constructeur à l’ovale bleu, rassemblant plusieurs modèles, versions et éditions spéciales à deux et à quatre portes dans une même famille – sans parler de son petit frère, le Bronco Sport.

Après les six déclinaisons premières, on a vu apparaître par exemple les Bronco Raptor, Everglades et Heritage. Or, ce n’est encore là qu’un début.

Dans des propos récents rapportés par Muscle Cars & Trucks, le vice-président du développement de produits et de la qualité chez Ford, Jim Baumbick, a déclaré que la compagnie n’allait « jamais lever le pied de l’accélérateur » et qu’elle comptait lancer « une tonne d’autres versions » du Bronco afin « d’explorer de nouvelles avenues et de rejoindre de nouveaux clients ».

Photo: Ford

Malheureusement, et on s’en doutait un peu, Baumbick n’a pas voulu donner trop de détails sur les Bronco à venir. Cependant, il a semblé réitérer qu’un V8 sous le capot est à oublier, même si le Jeep Wrangler en offre un. Idem pour des préparateurs comme Hennessey. Autrement dit, un éventuel Bronco Raptor R miserait sans doute sur un V6 EcoBoost de 3,5 litres poussé à l’extrême.

Qu’en est-il du Bronco hybride promis en 2019 par l’ancien PDG de Ford, Jim Hackett? C’est encore le mystère autour de ce modèle pour l’instant, mais voyant le succès que connaît le Wrangler 4xe hybride rechargeable, Ford aurait intérêt à appuyer davantage sur l’accélérateur, pour reprendre l’analogie de Baumbick.

Tout ceci, bien sûr, en plus de régler les différents problèmes de qualité et de production qui ont nui au Bronco jusqu’à maintenant et qui l’empêchent de dépasser son grand rival de Jeep au chapitre des ventes.

En vidéo : essai routier hivernal du Ford Bronco 2022