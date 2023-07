Le Ford Bronco Sport s’amuse avec son look pour 2024

Après avoir lancé des éditions Heritage pour l’année-modèle 2023, Ford replonge à nouveau dans le passé avec son Bronco Sport 2024. Plus précisément, le constructeur ajoute une édition spéciale qui vise à séduire les jeunes acheteurs… en s’inspirant de ses modèles Free Wheeling des années 1970.

On parle des F-100, F-150, Bronco, Econoline et autres qui arboraient des motifs dégradés en rouge, orange et jaune évoquant un coucher de soleil, des jantes en acier peint ainsi que des finitions noires sur les calandres, les rétroviseurs et les pare-chocs.

« Les acheteurs du Bronco aiment sa légende, explique Jason Hyde, directeur du marketing pour le Bronco Sport. Après une réponse aussi importante pour le projet du Bronco Sport Free Wheeling réimaginé en 2021, nous avons décidé d’offrir cette édition spéciale qui rattache le Bronco Sport à ses racines de divertissement pour les amateurs. »

Photo: Ford

Comme les versions d’origine, le Bronco Sport Free Wheeling 2024 présente des motifs réfléchissants rouges, orange, jaunes et argent sur les côtés de la carrosserie, le hayon et le capot. Il revêt également une calandre argentée avec un monogramme Bronco deux couleurs et un enjoliveur inférieur avant modifié. À cela s’agencent un toit noir et des jantes de 17 pouces au fini noir très lustré avec éléments contrastants rouges.

Pendant ce temps, l’habitacle noir onyx et gris cosmique foncé se démarque par des empiècements et des surpiqûres de couleur coucher de soleil sur les sièges, de même que des garnitures rouges sur les portières et le bloc central.

Photo: Ford

À noter que le Bronco Sport Free Wheeling reprend l’équipement de série et le groupe motopropulseur de la version Big Bend, soit un moteur EcoBoost de 1,5 litre (181 chevaux), un rouage intégral et une boîte automatique à huit rapports.

Ensemble décor noir

Dans un registre moins coloré, Ford propose aussi un ensemble décor noir avec le Bronco Sport Big Bend 2024. Celui-ci apporte une calandre noir carbone, un lettrage Bronco deux tons et des jantes de 17 pouces au fini noir mat.

Photo: Ford

On aime beaucoup les éléments graphiques noir mat sur le capot, celui du centre intégrant la silhouette d’un cheval (qu’on retrouve sur le dossier des sièges sport exclusifs).

« Les acheteurs du Bronco Sport ont demandé les finitions noires élégantes livrables du F-150, du Maverick et de la Mustang, alors nous les offrons avec l’ensemble décor noir, affirme Jason Hyde. La conception s’appuie également sur des éléments graphiques de ciel nocturne sur le tableau de bord qui présenteront la Voie lactée aux acheteurs du Bronco Sport sur l’écran de démarrage.

Photo: Ford

Le Ford Bronco Sport Free Wheeling 2024 ainsi que le nouvel ensemble décor noir du Bronco Sport Big Bend peuvent être commandés dès maintenant. Par ailleurs, ceux qui désirent un modèle autre que cette édition spéciale pourront choisir l’une des deux nouvelles couleurs au menu pour 2024, soit gris azur et sable du désert.<

