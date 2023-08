De passage à l’émission Salut Bonjour, le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert présente le Ford Bronco Sport 2023.

Ce modèle figure parmi la grande famille de VUS proposé par le constructeur américain. Au chapitre mécanique, le Bronco Sport est bâti sur le châssis de l’Escape et reprend certaines de ses motorisations. Par conséquent, le modèle d’entrée de gamme est servi par un tricylindres turbo de 1,5 litre.

Photo: Ford

« C’est surtout le couple qui est impressionnant parce que le moteur s’essouffle rapidement. [Il produit] 181 chevaux, mais le couple initial est intéressant ». Après un périple d’environ 1 800 km, il a obtenu une cote combinée de 8,4 L/100 km.

Le quatre cylindres 2 litres s’avère bien plus attrayant en raison de sa cavalerie de 250 chevaux, selon l’expert. Des rumeurs suggèrent qu’une version hybride serait commercialisée dans le futur.

Photo: Ford

Pour rendre hommage au Bronco d’antan, l’édition Heritage arbore plusieurs éléments esthétiques singuliers comme la peinture à deux tons, le logo rouge et des roues en alliage blanc. Qu’on aime ou pas le design, cette version fait tourner les têtes. « Il y a une édition Heritage Limited — située est au sommet de la gamme — qui coûtera plus cher », ajoute Antoine.

Photo: Ford

« Ce n’est pas le véhicule le plus confortable du segment. C’est très bien insonorisé et on le sent solide. On entend toutefois quelques craquements, donc la qualité d’assemblage est peut-être à revoir », mentionne le chroniqueur. Il souligne malgré tout l’efficacité des modes de conduite hors route — même s’ils n’égalent pas ceux d’un Bronco ou d’un Jeep Wrangler.

Visionnez la capsule au haut de cet article pour tous les détails.