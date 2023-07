Ford Maverick 2024 : l’EcoBoost deviendra le moteur de série

Lancé pour l’année-modèle 2022, le Ford Maverick a généré une très forte demande jusqu’à maintenant. En conséquence, le constructeur éprouve énormément de difficulté à produire et livrer les exemplaires du modèle de base à motorisation hybride, réputé pour consommer à peine plus de 6 L/100 km en moyenne.

Voilà pourquoi il a décidé de faire de l’EcoBoost de 2 litres le moteur de série pour l’année-modèle 2024, selon des sources américaines évoquées par Ford Authority et Maverick Truck Forum. Ce moteur, qui développe une puissance de 250 chevaux et un couple de 277 lb-pi, attire plus des deux-tiers des acheteurs de Maverick.

Ce n’est pas tout : un représentant du concessionnaire Solution Ford à Chateauguay a mentionné au Guide de l’auto que l’EcoBoost pourra dorénavant être commandé avec un rouage à traction (comme aux États-Unis) et non simplement avec le rouage intégral. Le système hybride, maintenant optionnel, continue toutefois d’être disponible exclusivement avec les roues motrices avant.

Photo: Marc Lachapelle

Ce dernier accuse sérieusement du retard par rapport au carnet de commandes. Selon le même représentant, Ford s’occupait ce printemps des Maverick hybrides vendus avant mai 2022. Il ajoute que les prochains ne seront pas fabriqués avant septembre.

Pourtant, au début du mois de mars, la compagnie avait annoncé que la production du Maverick et d’un autre véhicule compact populaire, le Bronco Sport, allait augmenter de plus de 80 000 unités en 2023 afin de répondre à la demande non seulement en Amérique du Nord, mais aussi en Amérique du Sud. L’usine, rappelons-le, se trouve à Hermosillo, au Mexique.

Photo: Marc Lachapelle

Pour le reste, la camionnette compacte de Ford ne reçoit aucun changement majeur pour 2024 si ce n'est que de nouvelles couleurs de carrosserie (beige Terrain et gris Azure) et des ensembles d’options simplifiés.

Par exemple, la version haut de gamme Lariat comprendra automatiquement l’ensemble de luxe, qui ajoute entre autres un convertisseur de 400 W, un système de navigation et une chaîne audio Bang and Olufsen. Nul doute que son prix augmentera, comme pour les autres versions, d’ailleurs. Bonne nouvelle : l’ensemble hors route Tremor sera de retour.

Photo: Ford

Ford commencera à prendre des commandes pour le Maverick 2024 plus tard en juillet en priorisant les clients qui ont réservé un exemplaire 2023, mais n’en ont toujours pas pris possession. Une protection de prix sera offerte à ceux-ci.

Plus de détails viendront dans les prochaines semaines, alors continuez de suivre Le Guide de l’auto pour tout savoir.

