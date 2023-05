Devrait-on prendre une garantie prolongée pour un Ford Maverick?

Robert, un lecteur du Guide de l’auto, a commandé un Ford Maverick XLT FX4 2023. Il se demande s’il devrait prendre une garantie prolongée sachant qu’il roule entre 8 000 et 9 000 km par année.

À titre informatif, le Maverick est une camionnette qui emploie un moteur quatre cylindres 2 litres turbocompressé de 250 chevaux et 277 lb-pi. Le tout est jumelé au rouage intégral et à une transmission à 8 rapports. Il est également commercialisé en version hybride qui exploite plutôt un moteur 2,5 litres qui ne consomme que 6,3 L/100 km. La mouture à essence peut tirer 4 000 lb, alors que cette valeur est réduite de moitié avec l’hybride.

Photo: Antoine Joubert

« Ce produit-là est assurément un des plus fiables que l’on peut obtenir chez Ford. [C’est] un véhicule qui coûte moins cher à entretenir aussi et le moteur EcoBoost est à la fois simple et efficace », explique le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert. En effet, le Maverick reprend plusieurs composantes qui proviennent plusieurs autres modèles de l’ovale bleu.

Photo: Ford

Pour plus de détails, visionnez la capsule vidéo au haut de cet article.