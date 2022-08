Ford Maverick Tremor 2023 : voici les détails

C’est maintenant officiel : le Ford Maverick suit les traces des Ranger, F-150 et Super Duty en ajoutant une version Tremor destinée aux acheteurs qui voudraient se servir de cette camionnette compacte pour sortir un peu plus des sentiers battus.

Les commandes et la production débuteront en septembre.

Le Maverick Tremor 2023, disponible en version XLT ou Lariat et uniquement avec le moteur EcoBoost de 2,0 litres qui produit 250 chevaux, bénéficie d’abord d’un rouage intégral plus évolué avec double embrayage à l’arrière permettant d’acheminer presque tout le couple arrière à l’une ou l’autre des roues (semblable au Bronco Sport Badlands). Cinq modes de conduite peuvent être choisis en fonction du terrain, par exemple de la boue, du sable, de la neige, ou encore pour remorquer.

Photo: Ford

Le système Trail Control de Ford est aussi inclus, agissant comme un régulateur de vitesse hors route pour que le conducteur n’ait à se préoccuper que de la direction lorsque les conditions sont plus difficiles. Dans les sentiers ou pour surmonter des obstacles, les nouveaux ressorts et amortisseurs seront utiles, tout comme la garde au sol accrue d’un pouce environ. L’angle d’approche augmente de 21,6 à 30,7 degrés, ce qui n’est pas rien.

En passant, le refroidisseur de la boîte de vitesses et l’arbre de transmission sont tous les deux renforcés. Pour ce qui est de la capacité de remorquage maximale, elle s’établit à 2 000 livres, tandis que la caisse peut transporter 1 200 livres.

Photo: Ford

Finalement, le Maverick Tremor s’assure d’avoir le look de l’emploi. Ça commence à l’avant avec une calandre exclusive et des crochets de remorquage peints en orange. Les emblèmes de Ford, les phares et les feux arrière adoptent tous un aspect noirci. De leur côté, les nouvelles roues de 17 pouces sont chaussées de pneus tout-terrain. N’oublions pas les plaques de protection supplémentaires sous le camion.

Un ensemble apparence Tremor en rajoute une couche, soit un toit et des boîtiers de rétroviseurs au fini Gris carbonisé ainsi que des éléments graphiques noirs sur le capot et au bas de la carrosserie. Quant à l’habitacle, on retrouve naturellement des logos Tremor cousus sur les sièges et des accents orange à différents endroits.

Les prix canadiens du Ford Maverick Tremor 2023 seront communiqués ultérieurement.

