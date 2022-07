Le véhicule le plus populaire sur TikTok n’est pas celui que vous croyez

Le poids de TikTok parmi les différents réseaux sociaux et son influence auprès des consommateurs forcent aujourd’hui les compagnies à l’inclure dans leurs stratégies de communication et de marketing. C’est vrai aussi dans l’automobile.

Au fait, vous êtes-vous déjà demandé quels sont les modèles et les marques de véhicules les plus populaires sur TikTok? Le site britannique Confused, spécialisé en assurance, vient de sortir une autre de ses études intéressantes qui nous fournit justement la réponse à cette question.

Une compilation a été faite avec le nombre de visionnements de vidéos qui mentionnent chaque modèle et chaque marque en utilisant leur mot-dièse, et ce, en date du 31 mai 2022. Sans plus attendre, voici le top 3 des véhicules :

Ford Maverick – 10,9 milliards de vues Ford Mustang – 10,7 milliards de vues Toyota Supra – 9,4 milliards de vues

Photo: Antoine Joubert

Le Maverick, vraiment? Qui l’aurait cru? On se doute bien sûr que ce n’est pas à cause de la voiture du même nom des années 1970, mais plutôt de la nouvelle camionnette compacte lancée pour l’année-modèle 2022. La demande est si forte que Ford a dû cesser les réservations et plusieurs clients ne recevront pas leur exemplaire avant un an, même s’il ne s’agit pas d’un véhicule électrique.

Rappelons que le Maverick a été élu Camion nord-américain de l’année et que Le Guide de l’auto l’a nommé Meilleur nouveau camion de l’année.

Maintenant, du côté des marques les plus populaires sur Tiktok, le podium dominé par les Allemands se compose ainsi :

BMW – 49,2 milliards de vues Mercedes-Benz – 27,1 milliards de vues Audi et Honda (égalité) – 20,4 milliards de vues

Photo: BMW AG

Bien qu’elle ait les deux véhicules les plus populaires, Ford n’est pas présente ici. BMW trône au sommet non seulement en raison de ses voitures et VUS de luxe au tempérament sportif, mais aussi pour ses motos et sa participation dans le sport motorisé. La M5 (1,8 milliard de vues) est son modèle le plus vu.

En terminant, les influenceurs automobiles les plus populaires sur TikTok sont, dans l’ordre, Daniel Mac (12,6 millions d’abonnés), Alex Hirschi alias Supercar Blondie (10,6 millions d’abonnés) et Dima Gordey (5,1 millions d’abonnés).

