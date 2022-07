Un Ford Maverick Tremor s’en vient pour les amateurs de hors-route

La nouvelle camionnette compacte de Ford connaît un succès retentissant, mais ce n’est qu’un début. D’autres modèles et variantes s’en viennent, notamment pour plaire aux amateurs de conduite hors-route.

Certes, le Maverick propose un format pratique et des caractéristiques intéressantes pour la ville, mais bon nombre d’acheteurs potentiels voudraient bien s’en servir pour sortir un peu plus des sentiers battus. Ford a donc prévu le coup en élaborant un ensemble Tremor, à l’instar des Ranger et F-150.

Un prototype sans aucun camouflage a été aperçu dernièrement dans les rues de Dearborn, au Michigan, près du quartier général de Ford. Les images, qu’on ne peut vous montrer ici parce qu’elles ont été prises par des photographes espions, permettent de voir un Maverick d’apparence plus robuste et avec une garde au sol légèrement relevée.

Plusieurs accents orangés lui sont ajoutés, notamment sur la calandre et les roues. Il y a également des crochets de remorquage de cette couleur à l’avant, où le pare-chocs modifié donne un peu plus de muscle au Maverick tout en améliorant son angle d’approche.

Photo: Ford

Pour qu’il soit digne de porter le nom Tremor, il faudrait aussi que ce modèle reçoive quelques ajustements au niveau de la suspension. Par ailleurs, attendez-vous à des pneus tout-terrain du genre Falken Wildpeak A/T, de même qu'à un traitement spécial pour les sièges et la planche de bord.

Sans aucun doute, l’ensemble Tremor sera offert avec le moteur EcoBoost de 2,0 litres produisant 250 chevaux. Pourrait-il aussi accompagner le Maverick hybride de base? Ça reste à voir.

D’après les informations qui circulent présentement, Ford préparerait en parallèle une version ST plus sportive de même qu’un Maverick hybride rechargeable. De plus, le constructeur a déjà annoncé qu’une camionnette électrique plus petite que le F-150 Lightning verra le jour. S’agira-t-il d’un Maverick Lightning? C’est possible. Son lancement ne surviendra toutefois que dans la seconde moitié de la décennie.

En vidéo : Le Guide de l’auto au volant du Ford Maverick hybride 2022