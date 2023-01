Le nouveau Ford Ranger pour l’Amérique du Nord en production cet été

Le Ford Ranger de nouvelle génération est déjà en vente ailleurs dans le monde, mais tarde à arriver sur le marché nord-américain. Il est plutôt attendu chez nous dans la deuxième moitié de 2023 en tant que modèle 2024.

Le site Ranger6G aurait obtenu la confirmation de sources au sein de la compagnie que la production de ce nouveau Ranger à l’usine de Wayne, au Michigan, débutera le 10 juillet et non en mai comme des informations précédentes le laissaient croire. Les livraisons au Canada et aux États-Unis commenceraient donc en août ou septembre.

Cette commercialisation un peu plus tardive peut être la raison pour laquelle Ford n’a pas encore procédé à un dévoilement du Ranger nord-américain, qui aura des caractéristiques et un équipement légèrement différents de la version disponible outremer.

Photo: Ford

Toujours selon ce que rapporte Ranger6G, les réservations s’amorceront au printemps – sans doute dans les secondes qui suivent le dévoilement en question. Le Salon de l’auto de New York se tiendra du 7 au 16 avril, alors ça pourrait être un bon moment, mais Ford risque plutôt d’organiser un événement à part, comme il l’a fait avec la Mustang 2024 à Detroit en septembre dernier.

Que sait-on du Ford Ranger 2024?

Le développement du nouveau Ranger a été mené par la division australienne de Ford, mais avec l’appui d’équipes de designers et d’ingénieurs tout autour du globe. Ce sera le Ranger le plus robuste et le plus performant de l’histoire.

Photo: Ford

Le châssis T6 a été amélioré, procurant un gain de 50 mm au niveau de l’empattement et des voies. Le volume de la caisse s’en trouve bonifié par le fait même, assez pour transporter des feuilles de contreplaqué ou des palettes à plat.

Dans la cabine, le niveau de raffinement et de technologie grimpe de plusieurs coches avec des matériaux plus haut de gamme et surtout un écran tactile à la verticale propulsé par le système d’infodivertissement SYNC 4 de Ford. Une instrumentation entièrement numérique réside derrière le volant. Il y a aussi moins de boutons physiques sur l’interface centrale.

Le quatre cylindres EcoBoost de 2,3 litres que nous connaissons sera de retour en compagnie de la boîte automatique à 10 rapports, qui profite d’une mise à jour. Reste à voir si la puissance et le couple seront augmentés et dans quelle mesure.

Photo: Ford

La grande nouveauté pour nous sera l’ajout du Ranger Raptor, fort d’un châssis renforcé et d’une suspension complètement révisée, mais surtout d’un V6 EcoBoost de 3 litres qui génère 392 chevaux et un couple de 430 livres-pied. Il aura également quatre modes d’échappement actif, sept modes de conduite et un régulateur de vitesse hors route appelé Trail Control.

Continuez à suivre Le Guide de l’auto pour tout savoir sur le nouveau Ford Ranger 2024!

En vidéo : Meilleurs achats 2023 - catégorie des camionnettes compactes et intermédiaires