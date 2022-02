Ford Ranger Raptor 2023 : disponible au Canada!

Ford a dévoilé aujourd’hui la version de performance hors route de sa camionnette Ranger de nouvelle génération, dont la première mondiale avait eu lieu en novembre dernier.

Le chef de la direction de Ford, Jim Farley, a du même coup confirmé que le nouveau Ranger Raptor sera commercialisé en Amérique du Nord, contrairement au modèle de première génération. Attendu en 2023 tout comme le Ranger régulier, il viendra rejoindre les F-150 Raptor et Bronco Raptor pour former un trio redoutable.

Nouveau moteur puissant

La plus grande nouveauté est certes le moteur V6 EcoBoost de 3,0 litres qui génère 392 chevaux et un couple de 430 livres-pied. À titre comparatif, l’actuel Ranger que l’on connaît utilise un quatre cylindres EcoBoost de 2,3 litres produisant 270 chevaux et 310 livres-pied de couple.

Photo: Ford

« Nous savions que les clients demanderaient de meilleures performances, mais je ne suis pas certain qu’ils s’attendaient à en avoir autant, affirme Dave Burn, ingénieur en chef du Ranger Raptor au sein de l’équipe de Ford Performance. C’est un véhicule extrêmement amusant à conduire et je parie que ses performances brutes vont les époustoufler et leur fendre le sourire jusqu’aux oreilles. »

Le bloc-moteur en fer-graphite est 75% plus solide que la normale, la boîte automatique à 10 rapports jouit d’une nouvelle programmation et le système à quatre roues motrices plus évolué emploie un nouveau boîtier de transfert à deux vitesses à commande électronique.

Photo: Ford

D’autre part, une technologie antidécalage en mode Baja garde les turbocompresseurs en rotation pendant trois secondes après que le conducteur relâche la pédale pour permettre de réaccélérer plus rapidement ensuite. Au fait, quatre modes d’échappement actif (Baja, Sport, Normal et Silencieux) s’ajoutent aux sept modes de conduite proposés : Normal, Sport, Glissant, Sable, Boue/Ornières, Roches et Baja.

Mentionnons également le système Trail Control, qui agit comme un régulateur de vitesse (32 km/h ou moins) en conduite hors route pour permettre au conducteur de se concentrer sur le volant.

Châssis différent

Le modèle Raptor possède un châssis différent de celui du Ford Ranger de nouvelle génération. Les cadres et les supports ne sont pas les mêmes et il y a davantage de renforts afin de mieux encaisser les chocs lorsque le camion s’aventure sur des terrains plus difficiles.

Photo: Ford

Naturellement, la suspension est complètement révisée, entre autres avec des bras inférieurs et supérieurs en aluminium léger plus résistants. Son débattement est plus long et ses amortisseurs FOX Live Valve de 2,5 pouces de diamètre, spécialement réglés par Ford Performance, s’adaptent aux conditions en temps réel pour un meilleur contrôle.

Par ailleurs, on retrouve plusieurs plaques de protection sous le véhicule, dont une à l’avant qui est presque deux fois plus grosse que celle sur le Ranger ordinaire. Des crochets de remorquage sont intégrés aux deux extrémités, bien sûr.

Photo: Ford

Design plus agressif

Sur le plan du design, le nouveau Ranger Raptor se démarque avec ses élargisseurs d’ailes, ses phares à DEL exclusifs en « C », son lettrage F-O-R-D sur la calandre et son pare-chocs avant détaché de cette dernière. N’oublions pas les marchepieds latéraux qui ont leur propre style également. Les jantes de 17 pouces, elles, sont chaussées de pneus tout-terrain BFGoodrich KO2.

À l’intérieur, des sièges sport que Ford dit inspirés d’un avion de chasse sont installés aux deux rangées. Des accents de couleur orange les agrémentent tout comme la planche de bord, sur laquelle apparaît un écran multimédia tactile de 12 pouces. L’instrumentation numérique mesure pour sa part 12,4 pouces. Une puissante chaîne audio Bang & Olufsen s’ajoute au menu.

Photo: Ford

Tel que mentionné plus tôt, le nouveau Ford Ranger Raptor arrivera au Canada en 2023. Son prix ainsi que celui du Ranger régulier seront annoncés entretemps.

En vidéo : 5 choses à savoir sur le nouveau Ford F-150 Raptor