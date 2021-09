Le nouveau Ford Ranger Splash replonge dans les années 90

Pour l’année-modèle 2022, Ford fait plaisir aux amateurs du Ranger et aux nostalgiques des années 1990 en ramenant le coloré ensemble Splash.

« Les clients du Ranger aiment personnaliser leur camion. Plus de 80% d’entre eux ajoutent un ensemble esthétique. Avec le Splash, nous leur offrons quelque chose d’exclusif », a déclaré Chad Callandar, directeur du marketing pour le Ford Ranger.

L’ensemble Splash comprend des éléments décoratifs orange et noirs sur la carrosserie, des garnitures orange et noir lustré sur la calandre, des jantes exclusives de 18 pouces à 12 rayons au fini noir mat. Du noir lustré est également appliqué sur les pare-chocs, les boîtiers de rétroviseurs, les contours d’ailes et les ouvertures latérales.

Photo: Ford

Il s'agit d'un joli clin d'oeil au Ranger Splash des années 90, qui arborait lui aussi une carrosserie jaune assez excentrique!

Photo: Ford

À l’intérieur, on retrouve des sièges à motif exclusif ornés de coutures orange. Ces mêmes coutures sont visibles sur le volant, le levier de vitesses et la gaine du frein de stationnement.

Notez qu’il sera possible de combiner l’ensemble Splash avec l’ensemble FX4 axé sur le hors-route. Les clients y ont droit sur les Ranger SuperCrew XLT et Lariat 2022 moyennant un supplément de 1 700 $. Les livraisons doivent commencer vers la fin de l’année.

Photo: Ford

Aux États-Unis, Ford lancera d’autres couleurs extérieures uniques pour le Ranger à quelques mois d’intervalles, mais seulement pour un temps limité et pour un petit nombre de clients. Le Splash Snow Edition partira le bal. La disponibilité pour le Canada reste à confirmer.

