Le Ford Ranger 2023 sera dévoilé très bientôt

Un Ford Ranger tout nouveau est en route. Après un premier aperçu officiel au début de septembre, on apprend aujourd’hui que le dévoilement aura lieu très bientôt, soit le 24 novembre pour être exact.

Contrairement à la génération actuelle bâtie sur la plateforme T6, qui avait été développée par la division australienne de Ford et conçue en premier lieu pour les marchés à l’étranger (avant de finalement aboutir en Amérique du Nord comme modèle 2019), le nouveau Ranger a été pensé pour l’ensemble de la planète, soit plus de 180 pays au total, incluant le Canada et les États-Unis.

Une nouvelle vidéo publiée par Ford confirme que le devant du camion intermédiaire empruntera des éléments au grand F-150 de même qu’au petit Maverick. Attendez-vous également à une silhouette plus carrée et à un style plus robuste que ceux du Ranger que l’on connaît.

Certes, il devrait y avoir quelques différences entre notre modèle et celui vendu ailleurs, mais on aura quand même une bonne idée de ce qui nous attend lors du dévoilement du 24 novembre. Le Ranger sera « plus solide, plus compétent et plus connecté que jamais », affirme Ford.

Quand sera la première en Amérique du Nord? Ça reste à voir. Ne retenez pas votre souffle, cependant. Si les ventes débuteront l’an prochain dans plusieurs pays, tout laisse croire que la production nord-américaine ne commencera pas avant le printemps 2023.

Nouvelle encourageante : il semble qu’on aura enfin droit au redoutable Ranger Raptor, qui pourrait renfermer un V6 EcoBoost de 2,7 litres développant 315 ch et 410 lb-pi, comme certaines versions du Bronco. D’autres rumeurs évoquent le V6 EcoBoost de 3,0 litres de l’Explorer ST, qui génère 400 ch et 415 lb-pi.

