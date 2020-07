Le prochain Ford Ranger Raptor viendrait en Amérique

Ce n’est pas la première fois qu’il est question de la venue possible du Ford Ranger Raptor en Amérique du Nord. La compagnie a fait enregistrer le nom aux États-Unis en 2018 et plusieurs amateurs de l’ovale bleu rêvent ardemment à cette redoutable camionnette intermédiaire, disponible dans d’autres marchés comme l’Australie mais pas chez nous.

Après tout, Chevrolet a le Colorado ZR2 et Jeep a maintenant un Gladiator Rubicon. N’oublions pas le Toyota Tacoma TRD Pro. L’ensemble FX4 de Ford n’est pas tout à fait à la hauteur.

Or, des rumeurs de plus en plus persistantes et crédibles laissent croire que la prochaine génération du Ranger Raptor sera un véhicule plus mondial et donc commercialisé aux États-Unis ainsi qu’au Canada.

Le site CarExpert aurait reçu de sources fiables une copie d’un document qui semble indiquer un Ranger Raptor équipé d’un V6 EcoBoost de 2,7 litres de deuxième génération pour le marché nord-américain.

Photo: Ford

Jumelé à une boîte automatique à 10 rapports et à un système de transmission intégrale à prise constante, ce moteur serait partagé avec le Ford Bronco et développerait une puissance de 325 chevaux accompagnée d’un couple de 400 livres-pied. À titre comparatif, le Ford Ranger actuellement vendu ici exploite un moteur turbo à quatre cylindres de 2,3 litres qui génère 270 chevaux et 310 livres-pied.

En Australie et en Asie, le modèle proposera plutôt des moteurs turbodiesels à quatre et à six cylindres.

Selon les mêmes informations, le nouveau Ranger Raptor fera le plein de technologies et utilisera par exemple les tout derniers amortisseurs Fox Racing sur le marché, munis de soupapes actives permettant un amortissement adaptatif.

S’il fait bel et bien le saut en Amérique du Nord, ce ne sera pas avant l’année-modèle 2022. Gardons les doigts croisés!

