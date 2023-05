Ford Ranger 2024 : le modèle nord-américain enfin dévoilé, Raptor en prime

Le Ford Ranger de nouvelle génération, dévoilé en première mondiale en novembre 2021 et déjà commercialisé dans de nombreux marchés, débarque enfin chez nous. Le constructeur a présenté aujourd’hui le modèle nord-américain, dont les commandes débuteront plus tard en mai avec des premières livraisons prévues vers la fin de l’été.

Le Ranger 2024 revient en versions XL, XLT et Lariat, arborant chacune une devanture différente. Esthétiquement, il ressemble à un Maverick plus costaud et musclé : la calandre et les phares redessinés sont semblables, tout comme le hayon sur lequel apparaît le nom « Ranger » en grosses lettres embossées.

Photo: Ford

Robustesse accrue

Les ingénieurs de Ford ont fait de ce Ranger le plus robuste à ce jour, bâti sur un châssis amélioré et une suspension retravaillée qu’ils ont mis à l’épreuve sur l’équivalent de près de 8 million de kilomètres. On note un gain de 50 mm au niveau de l’empattement et des voies, en plus d’une garde au sol accrue ainsi que de meilleurs angles d’attaque et de sortie pour la conduite hors route.

Le volume de la caisse se trouve augmenté par le fait même, assez pour transporter des feuilles de contreplaqué ou des palettes à plat. Sa charge utile augmente à 1 711 livres. Quant à la capacité de remorquage maximale, elle se maintient à 7 500 livres.

V6 disponible

Parlant de capacités, le quatre cylindres EcoBoost de 2,3 litres est de retour dans le Ford Ranger 2024, offrant toujours 270 chevaux et 310 lb-pi de couple. Surprise : vers la fin de l’automne, Ford ajoutera l’option du V6 EcoBoost de 2,7 litres, partagé avec les F-150 et Bronco. Il sera alors question d’une puissance de 315 chevaux et d’un couple de 400 lb-pi.

Photo: Ford

Dans tous les cas, une boîte automatique à 10 rapports et un système 4x4 électronique embrayable à la volée sont inclus, contrairement aux États-Unis où une configuration 4x2 figure aussi au menu.

Plus de technologie

En ce qui concerne la cabine, attendez-vous à plus de rangement dans la console et sous la banquette arrière (sans oublier le deuxième coffre à gants en option). Le dossier de cette dernière se rabat désormais à plat, ce qui est pratique. Ford promet que la qualité des matériaux et de la finition a été revue à la hausse.

Photo: Ford

Sur le plan technologique, dépendamment de la version, le tableau de bord numérique de 8 ou 12,4 pouces s’accompagne d’un écran central tactile de 10,1 ou 12 pouces et dont le système SYNC 4 peut recevoir des mises à jour logicielles à distance. Un chargeur sans fil pour téléphone et une fonction de visualisation à 360 degrés sont également disponibles.

Photo: Ford

N’oublions pas le système de stationnement assisté actif de même que l’aide pour atteler une remorque et reculer avec celle-ci.

Ranger Raptor

Au grand bonheur des amateurs de conduite hors route, Ford tient promesse en offrant pour la première fois en Amérique du Nord le Ranger Raptor, un camion qui rivalisera directement avec les Chevrolet Colorado ZR2, GMC Canyon AT4X et Jeep Gladiator Rubicon.

Son design plus agressif passe par des élargisseurs d’ailes, le fameux lettrage F-O-R-D sur la calandre, un pare-chocs avant détaché de cette dernière et des jantes de 17 pouces chaussées de pneus tout-terrain BFGoodrich KO3 de 33 pouces. Par ailleurs, on retrouve plusieurs plaques de protection sous le véhicule, dont une à l’avant qui est presque deux fois plus grosse que celle du Ranger régulier.

Le Ranger Raptor possède un châssis différent. Les cadres et les supports ne sont pas les mêmes et il y a davantage de renforts afin de mieux encaisser les chocs lorsque le camion s’aventure sur des terrains plus difficiles. La suspension est complètement révisée avec, entre autres, des bras inférieurs et supérieurs en aluminium léger plus résistants. Son débattement est plus long et ses amortisseurs FOX Live Valve de 2,5 pouces de diamètre, spécialement réglés par Ford Performance, s’adaptent aux conditions en temps réel pour un meilleur contrôle.

Photo: Ford

Le capot renferme un V6 EcoBoost de 3,0 litres qui génère 405 chevaux et 430 lb-pi (essence super requise), donc beaucoup plus de puissance que les concurrents de GM mais un couple identique. Quatre modes d’échappement actif (Baja, Sport, Normal et Silencieux) s’ajoutent aux sept modes de conduite proposés : Normal, Sport, Glissant, Hors route, Remorquage, Roches et Baja. Avec ce dernier, une technologie antidécalage garde les turbocompresseurs en rotation pendant trois secondes après que le conducteur ait relâché la pédale pour permettre ensuite de réaccélérer plus rapidement.

Photo: Ford

Mentionnons enfin le système Trail Control, qui agit comme un régulateur de vitesse (32 km/h ou moins) en conduite hors route pour permettre au conducteur de se concentrer sur le volant. En passant, la capacité de remorquage diminue ici à 5 510 livres.

Assemblé comme son prédécesseur dans l’usine de Wayne, au Michigan, le Ford Ranger 2024 se vendra à partir de 41 255 $, une hausse de près de 3 000 $. Le prix de base du Ranger Raptor s’élève quant à lui à 77 805 $. Dans les deux cas, il faut ajouter les frais de transport et de préparation de 2 095 $.

