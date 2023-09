Ford dévoile un Ranger hybride rechargeable, mais pas pour nous

Ford annonce aujourd’hui une nouvelle camionnette électrifiée qui entrera en production vers la fin de 2024 en vue d’une commercialisation au début de 2025. Voilà qui est une bonne nouvelle… si vous habitez en Europe ou en Australie.

En effet, il n’est pas prévu pour l’instant que le Ranger hybride rechargeable que vous voyez ici fasse le saut en Amérique du Nord en même temps que ces autres marchés.

Dommage, car ce modèle combine le moteur EcoBoost de 2,3 litres avec un moteur électrique et une batterie permettant de remorquer jusqu’à 3 500 kg (7 700 lb) ou de parcourir plus de 45 km sans brûler de l’essence, selon les estimations de Ford basées sur la norme WLTP. Évidemment, ce dernier chiffre risquerait d’être différent chez nous.

Photo: Ford

Le Ranger hybride rechargeable possède de plus la génératrice intégrée Pro Power Onboard, semblable à celle des F-150 PowerBoost et F-150 Lightning, avec plusieurs prises de courant dans la caisse pour faire fonctionner une panoplie d’accessoires et d’outils électriques. Sa capacité n’est toutefois pas spécifiée.

D’ailleurs, comme la mise en marché du véhicule est encore lointaine, Ford se fait avare de détails techniques. Ajoutons que le système à quatre roues motrices est de retour avec un choix de cinq modes de conduite et un arsenal de dispositifs de sécurité de pointe. Ah, c’est vrai : le couple est dit supérieur à celui de tout autre Ranger. Quand on pense que le nouveau Ranger Raptor génère 430 lb-pi, ça promet!

Photo: Ford

Plus près de chez nous, rappelons que le constructeur à l’ovale bleu a récemment déposé une demande pour faire enregistrer le nom F-200. Si l’on se fie à plusieurs sources, il pourrait s’agir d’une nouvelle camionnette électrique positionnée aux côtés du F-150 Lightning – celle que le chef de la direction de Ford, Jim Farley, a laissé présager à quelques reprises sous le nom de code T3.

Ford a également fait enregistrer les noms Ranger Lightning et Maverick Lightning. Bref, des nouveautés intéressantes s’en viennent, mais il faudra être patients.

