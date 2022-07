Un Ford Ranger plus imposant serait offert en 2023

Dans le créneau des camionnettes, Ford domine outrageusement. Le gros Série F demeure le véhicule le plus vendu au pays (toutes catégories confondues) et le nouveau Ford Maverick est si populaire que les carnets de commande sont déjà remplis pour 2022.

Entre les deux, il y a le Ranger, ramené à la vie en 2019 et pratiquement inchangé depuis. Une nouvelle génération du modèle est attendue pour 2023, et tout porte à croire que celle-ci pourrait offrir un gabarit nettement plus imposant.

Selon des informations obtenues par Automotive News, le prochain Ranger offrirait un empattement supérieur qui pourrait accorder davantage d’espace aux passagers, mais aussi une caisse plus longue à l’arrière. Rappelons que le Ranger actuel peut être commandé avec une caisse de cinq ou six pieds, mais qu’il est impossible de jumeler la cabine SuperCrew à la caisse de six pieds.

Dévoilement à venir

Le Ford Ranger de nouvelle génération destiné au marché mondial a été présenté en novembre dernier, mais la version nord-américaine qui sera construite au Michigan n’a pas encore été dévoilée.

Le design risque d’être assez similaire, mais il y aura certainement quelques particularités propres à notre marché. Il sera également intéressant de voir si Ford conservera son moteur à quatre cylindres sous le capot de Ranger.

On sait déjà qu’une version Raptor dotée d’un moteur V6 EcoBoost s’ajoutera à la gamme. On a très hâte d’essayer ça!

