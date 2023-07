Conduire un Bronco debout hors de la route? Ford y songe

Ford nous surprend et nous rend perplexes encore une fois avec une demande de brevet déposée aux États-Unis. Comme il est possible de conduire un bateau de plaisance en étant debout, la compagnie voudrait en faire de même avec un VUS en dehors de la route.

En voilà une idée qui pourrait mal finir…

La demande de brevet et les schémas qui l’accompagnent ont été découverts par CarBuzz. On y voit un conducteur au volant d’un Bronco dont les panneaux de toit ont bien sûr été enlevés. Des commandes électroniques intégrées au cadre du pare-brise, par exemple, permettraient de contrôler les déplacements du véhicule à la place des pédales. Le conducteur pourrait garder une main sur le volant ou pas.

Photo: Ford

Ford envisage un système de détection (soit avec caméras, LiDAR ou capteurs de proximité) capable de déterminer si le conducteur se trouve assis dans son siège ou bien debout. Dans le second cas, plusieurs fonctions du véhicule se désactiveraient et différentes mesures de sécurité interviendraient, notamment pour prévenir des mouvements brusques ou une chute.

Un limiteur de vitesse entrerait aussi en action. Ford mentionne 3 mi/h (5 km/h), ce qui ne permettrait que de « ramper » dans certaines sections plus techniques, essentiellement. Cela pourrait devenir un huitième mode de conduite du système G.O.A.T. (Goes Over Any type of Terrain) qui en compte déjà sept.

Photo: Ford Canada

On comprend que conduire en dehors de la route est parfois difficile en raison de la visibilité qui est compromise. C’est pour cette raison que plusieurs conducteurs n’hésitent pas à sortir à moitié par la fenêtre (ou par la portière préalablement retirée) pour mieux voir où ils vont.

D’un autre côté, le Bronco est muni d’une caméra avant qui aide grandement dans ce genre de situation. Par ailleurs, tout bon amateur de conduite hors route sait qu’il est préférable de se lancer à l’aventure en équipe, donc avoir un parent ou un ami qui peut être à l’extérieur du véhicule pour nous guider.

Que pensez-vous de l’idée de Ford?

