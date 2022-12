Un rappel majeur en vue pour les Honda CR-V et HR-V?

Deux modèles populaires de Honda se trouvent présentement sous la loupe de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) aux États-Unis après qu’un certain nombre de propriétaires aient signalé des problèmes sérieux avec le différentiel.

L’enquête qui a été ouverte ne vise pas moins de 1,7 million de Honda CR-V et HR-V des années 2018 à 2022, tous munis d’un rouage intégral.

Plus précisément, il est question du différentiel arrière qui se peut se bloquer en roulant à haute vitesse, entraînant un bris de l’arbre de transmission et par conséquent une perte de puissance aux roues. La source du problème serait un joint de différentiel qui laisse couler de l’huile.

Selon ce que rapporte l’agence Reuters, Honda a été mis au courant et collabore à l’enquête de la NHTSA. L’organisme qui s’occupe de la sécurité dans les transports chez nos voisins américains devra faire la lumière sur les circonstances qui ont mené à ces incidents.

Photo: Honda

Dépendamment des conclusions de son enquête, un rappel pourrait être émis, ce qui semble presque inévitable d’après ce qu’on comprend. Le cas échéant, des exemplaires au Canada seront assurément touchés.

D’autres problèmes

Plus tôt cette année, la NHTSA a lancé une enquête sur un problème de freinage involontaire avec le CR-V 2017 à 2019 ainsi que la berline Accord 2018 à 2019, soit ceux munis du système de freinage d’urgence automatique, après avoir reçu un peu moins de 300 plaintes de consommateurs. Encore là, 1,7 million de véhicules sont visés aux États-Unis seulement. Le rapport n’a toujours pas été déposé.

Le dernier rappel concernant le CR-V remonte à juin 2020. Il touche en fait l’ensemble des modèles Honda et Acura de l’année 2019 (et quelques 2020), soit plus de 1,4 million à travers le monde dont 80 000 au Canada. Dans certains cas, la pompe à carburant basse pression pourrait tomber en panne et provoquer un fonctionnement irrégulier du moteur, voire l’empêcher de démarrer. Les concessionnaires doivent ici remplacer le moteur de la pompe à carburant.

