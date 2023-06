Caméras de recul : Honda rappelle 88 000 véhicules au Canada

La caméra de recul, maintenant incluse de série sur tous les véhicules neufs au Canada, est bien pratique pour prévenir des collisions, mais encore faut-il qu’elle fonctionne. Il s’agit de l’un des systèmes électroniques dont la fiabilité est le plus problématique et pour lesquels les rappels de sécurité sont les plus nombreux.

Honda nous en donne une autre preuve cette semaine avec le rappel de quelque 1,2 million de véhicules à travers le monde, incluant très exactement 88 228 au Canada.

Dans certains cas, les bornes du câble coaxial de l’écran de bord pourraient avoir été mal fabriquées. Par conséquent, il se peut que l’écran perde sa connexion et que l'image de la caméra de recul ne s'affiche pas lorsque la boîte de vitesses est réglée en marche arrière.

Les modèles concernés sont la fourgonnette Odyssey 2018 à 2023 ainsi que les VUS Pilot 2019 à 2022 et Passport 2019 à 2023.

Photo: Honda Canada Inc.

Le Pilot de nouvelle génération lancé pour 2023 n’a donc pas ce problème.

Honda avisera les propriétaires par la poste au cours des prochaines semaines. Les concessionnaires remplaceront le faisceau de câbles pour le réseau « Media Oriented System Transport » (MOST) et installeront un revêtement de protection sur le raccord de l’écran de bord.

Plus tôt cette année, le constructeur avait rappelé près de 24 000 Fit 2018 à 2020 et HR-V 2019 à 2022 au Canada parce que la tension de la batterie de 12 volts pourrait chuter lors du démarrage du moteur et faire en sorte que l’écran ne s’allume pas. Encore là, ce problème compromet l’affichage de l’image de la caméra de recul.

Dans ce cas-ci, toutefois, le remède n’est qu’une simple mise à jour du logiciel de l’écran par le concessionnaire.

