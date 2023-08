Encore des véhicules victimes d'une mauvaise caméra de recul

Voilà maintenant plus de cinq ans (depuis le 1er mai 2018, pour être exact) que les constructeurs automobiles ont l’obligation d’installer une caméra de recul sur leurs véhicules neufs de 4 536 kg et moins vendus au Canada.

Or, plus fréquemment qu’on le pense, ces caméras et l’écran de bord qui affiche l’image fonctionnent mal, pour différentes raisons. Dans plusieurs cas, des rappels de sécurité sont nécessaires.

C’est ce qui arrive encore cette semaine avec Jeep et Ford, par exemple. Pour le premier, ce sont les modèles Grand Cherokee 2022-2023, Grand Cherokee L 2021-2023 ainsi que Wagoneer et Grand Wagoneer 2022-2024 qui sont concernés.

Photo: Germain Goyer

Dans certains d’entre eux, le logiciel du module d’aide au stationnement pourrait empêcher l’image de la caméra de se rendre jusqu’à l’écran. Autrement dit, le conducteur ne verrait rien de ce qui se passe derrière le véhicule.

Au total, plus de 164 000 exemplaires de ces Jeep aux États-Unis pourraient avoir ce problème et seront rappelés. Le nombre au Canada n’est pas encore connu au moment d’écrire ces lignes. Les propriétaires seront avisés quelque part à partir de l’automne et devront se rendre chez un concessionnaire afin de faire installer un nouveau logiciel pour le module d’aide au stationnement.

Du côté de Ford, c’est la camionnette Super Duty 2023 fraîchement modernisée qui est victime d’un bogue, plus précisément les modèles F-250, F-350 et F-450 équipés de la fonction de guidage de remorque en marche arrière (Pro Trailer Hitch Assist). Un peu plus de 2 000 unités doivent être rappelées au Canada.

Photo: Antoine Joubert

Dans certaines conditions, un problème de logiciel pourrait entraîner l'affichage de la mauvaise image de la caméra de recul pendant la marche arrière. En conséquente, l'image de l'attelage ou de la remorque pourrait s'afficher plutôt que l'image par défaut de la caméra de recul.

Ford avisera les propriétaires par la poste et leur demandera d'amener leur camion chez un concessionnaire pour faire mettre à jour le logiciel du module de système avancé d'assistance à la conduite.

