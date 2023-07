Caméra de recul : 112 000 Mazda3 et CX-3 rappelés au Canada

Il semble que pas une semaine ne se passe sans qu’un constructeur automobile annonce un rappel en lien avec la caméra de recul de ses véhicules. Cette fois-ci, il s’agit de Mazda.

Plus précisément, les modèles concernés sont la Mazda3 2014 à 2018 (l’entièreté de la troisième génération) et le CX-3 2016 à 2021, représentant un peu plus de 112 000 unités au Canada.

Dans certains cas, un problème au niveau du connecteur de la caméra de recul pourrait entraîner la déformation ou le scintillement de l'image sur l’écran de bord, mentionne l’avis de rappel publié par Transports Canada. Par conséquent, le conducteur pourrait ne pas être en mesure de bien voir derrière le véhicule lorsqu'il recule, augmentant ainsi le risque de collision.

Photo: Frédérick Boucher-Gaulin

Mazda doit aviser les propriétaires par la poste dans les prochaines semaines. La compagnie n’a pas encore trouvé une solution définitive, mais laisse entendre que celle-ci sera disponible à la fin de l'automne. Une seconde lettre sera envoyée en temps et lieu.

La Mazda3 (2018) et le CX-3 (2019) faisaient partie d’un groupe de six modèles Mazda visés par un rappel l’an dernier à propos d’une pompe à carburant qui pourrait tomber en panne, occasionnant le cas échéant un fonctionnement irrégulier du moteur, une perte subite de puissance ou une impossibilité de démarrer le moteur. Au total, un peu plus de 20 000 unités ont été rappelées au pays.

