Le Honda HR-V est-il un bon choix pour remplacer notre Nissan Versa?

Nous possédons une Nissan Versa 2008 que nous souhaitons remplacer par un Honda HR-V. Nous parcourons de 15 000 à 20 000 km par an. Est-ce un bon choix?

--------------------

Bonjour Rolande,

Sachez d’abord qu’en ciblant le HR-V, vous vous assurez d’une très grande fiabilité à long terme et d’un coût de revient minimal. En dépit de son prix qui peut paraître plus ou moins compétitif, la dépréciation de ce véhicule est inférieure à la moyenne. Qui plus est, vous réaliserez au fil des ans que les coûts d’entretien sont très faibles et que sa consommation d’essence est même inférieure à celle de votre Versa 2008.

Parmi les autres avantages du HR-V se trouve l’espace intérieur, supérieur à celui de toute compétition. Le secret réside dans la confection de ce que Honda Baptise le « Magic Seat », une banquette arrière repliable à un seuil très bas et dotée d’une assise qu’on peut relever à la verticale. Un système ingénieux qui permet d’obtenir plus d’espace et de polyvalence. Confortable, bien équipé et sans reproche sur le plan ergonomique, le HR-V s’équipe du moteur de base de la précédente Civic, dont le rendement est honnête. La puissance n’est pas exceptionnelle et l’effet d’élasticité de la boîte CVT peut parfois être agaçant. Or, en comparaison avec la boîte de votre Versa, vous apprécierez clairement son rendement.

Parmi les alternatives, intéressantes, pensez au Hyundai Kona ou au Nissan Qashqai. Deux véhicules très convaincants, mais qui n’offrent pas la même polyvalence en matière d’espace intérieur. Hyundai offre l’avantage d’une meilleure garantie, mais sachez que le HR-V est de loin celui qui risque d’être le plus fiable et le plus durable.