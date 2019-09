En studio : quelle garantie choisir?

Mazda CX-3 2019 : garder la forme

Alors que de plus en plus de véhicules multisegments arrivent sur le marché, les consommateurs échangent leurs voitures pour l’un de ces utilitaires urbains. Le Mazda CX-3 a été introduit pour le millésime 2016 et a été rapidement adopté pour son style athlétique, son caractère enjoué et son prix raisonnable.