En studio : pourquoi les VUS sont-ils aussi populaires?

On l'a souvent répété, les véhicules utilitaires sont de plus en plus populaires. La position de conduite surélevée, le sentiment de sécurité et les avancées en termes d’économie d’essence sont à l’origine de cette préférence marquée des acheteurs.

Au Québec comme ailleurs en Amérique du Nord, il est devenu récurrent de se payer un utilitaire bien avant une berline intermédiaire si vous êtes à la tête d’une petite famille. Dans une autre optique, de plus en plus de voitures âgées circulent sur le réseau routier, une bonne nouvelle étant donné l’augmentation de 620 000 véhicules de plus qu’en 2011 sur nos artères bétonnées.

Au cours de cette capsule En Studio, les journalistes du Guide de l’auto Antoine Joubert et Daniel Melançon expliquent l’ascension des pickups, des VUS et des camionnettes qui sont devenus les chouchous des québécois depuis quelques années.