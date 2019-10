Pneus d’hiver : comment faire le bon choix?

En collaboration avec



À l’approche de la saison froide, c’est déjà l’heure de penser aux pneus d’hiver.

Vous avez besoin de changer de pneus cette année? Vous n’êtes pas seul. Et avec le choix toujours plus vaste, il peut être facile de se perdre.

Afin de bien cerner quel type de pneu est le bon pour vous, voici quelques facteurs à considérer.

Votre utilisation

Vous conduisez beaucoup? Et vous le faites sur des routes peu ou mal déneigées? Cela vaut probablement la peine pour vous d’investir dans des pneus de grande qualité, quitte à dépenser un peu plus que ce que vous aviez prévu.

Ceux de Nokian Tyres, par exemple, sont fabriqués en Finlande : ils sont donc plus qu’adaptés aux vraies conditions hivernales. À la fine pointe de la technologie, leurs pneus assureront la sécurité de vos déplacements, et ce, tout l’hiver durant.

Au contraire, si vous habitez en ville et que vos déplacements sont limités, l’achat de pneumatiques plus abordables peut être une option envisageable.

Les clous, oui ou non?

Vous le savez, les pneus d’hiver marqués du fameux pictogramme de flocons sont obligatoires au Québec durant la saison hivernale. Pour un maximum de traction, certains décident d’aller plus loin.

En optant pour des pneus cloutés, vous vous assurez d’obtenir une adhérence optimale, surtout sur une chaussée glacée. Grâce à des morceaux de métal intégrés à même la gomme, ces pneus offrent une adhérence sur la glace supérieure à celle des pneus d’hiver usuels.

Cependant, il y a un prix à payer pour tout ça. La facture sera inévitablement plus élevée et vous devrez aussi composer avec un bruit de roulement beaucoup plus fort, surtout lors de déplacements sur une chaussée asphaltée.

Les pneus à crampons sont aussi soumis à certaines restrictions. Au Québec, ils ne sont autorisés qu’entre le 15 octobre et le 1er mai inclusivement. Et même en hiver, certains stationnements refusent carrément l’accès à ce type de pneumatiques.

La cote UTQG

La majorité des pneus vendus en Amérique du Nord sont évalués selon une cote nommée UQTG, pour « Uniform Tire Quality Grading ». Trois facteurs sont analysés : la résistance à l’usure, l’adhérence et la température.

Le premier critère est évalué selon un chiffre. Plus celui-ci est élevé, plus le pneu aura une longue durée de vie. Les deux autres critères sont pour leur part définis selon un système de lettres où AA est le meilleur et C le moins envieux.

En analysant la cote UQTG sur les pneus que vous convoitez, vous pourrez avoir un bon aperçu de la qualité de chacun et bien définir lequel est le meilleur pour vous.

Établissez votre budget

Bien entendu, il faut choisir un pneu en fonction de votre budget. Cela dit, il est important de ne pas sous-estimer l’importance d’un pneu sur le comportement de votre véhicule et sur votre sécurité à bord.

Les pneus de meilleure qualité coûteront souvent plus cher, c’est vrai, mais ils sont généralement plus résistants, ce qui vous permettra de les conserver plus longtemps. Mieux encore, de meilleurs pneus vous assureront une sécurité améliorée sur la route. Et ça, ça n’a pas de prix!

Vous avez encore des doutes? N’hésitez pas à vous rendre en magasin et à poser vos questions. Après tout, l’achat de nouveaux pneus ne devrait pas être pris à la légère. Et comme il y a des experts qui sont payés pour vous conseiller, aussi bien en profiter!

