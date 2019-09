Quoi choisir pour remplacer notre Toyota Venza?

Nous devons prochainement retourner notre location d’une Toyota Venza et ne savons pas vers où nous diriger. Nous aimerions quelque chose d’équivalent, peut-être une hybride. Des idées?

Bonjour Diane,

Il n’existe pas réellement de véhicules dans ce créneau qui offrent la technologie hybride. Vous pourriez soit opter pour un utilitaire compact comme le RAV4 hybride ou le nouveau Ford Escape, ou encore pour un véhicule plus gros, façon Toyota Highlander ou Ford Explorer. Je comprends cependant que vos désirs et vos besoins ne vont pas en ce sens, ce pour quoi je vous dirige vers le véhicule qui, selon moi, se rapproche le plus de ce que proposait la Venza : la Subaru Outback.

Avec elle, vous retrouverez le confort, l’espace et la stabilité de votre Venza, bénéficiant aussi d’une grande fiabilité et d’une faible consommation d’essence. Votre Venza avait d’ailleurs repris le principe de l’Outback, qui depuis toujours, utilise les bases de la Subaru Legacy. Dans le cas de votre véhicule, il utilise les bases de la Camry, concurrente directe de la Legacy. Sachez également que l’Outback conserve une très bonne valeur de revente et que vous apprécierez davantage son comportement en situation hivernale.

D’autres options? Le nouveau Chevrolet Blazer, ou encore le Ford Edge. Or, ces véhicules consomment davantage et ne vous offrirons pas ce sentiment d’heureux mélange entre voiture et VUS, qui était tant apprécié de votre Venza. Et je n’oserais pas non plus affirmer qu’ils seront aussi fiables à long terme que l’Outback.