Combien peut valoir une Acura NSX de première génération?

Les Québécois ont acheté plus d’Acura NSX que de Fiat 500X!

Cela peut sembler hallucinant, mais c’est pourtant vrai. Quand on regarde les chiffres de vente des véhicules neufs en 2019, six québécois ont acheté le superbolide signé Acura, et seulement trois automobilistes ont opté pour le petit VUS Fiat 500X . Et vous l’avez deviné, le fait que Acura ait …