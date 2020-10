La Honda Accord 2021 évolue, mais nous laisse sur notre appétit

La génération actuelle de la Honda Accord a atteint la moitié de son parcours et c’est le temps de lui apporter des changements—d’autant plus que sa grande rivale, la Toyota Camry, en fait de même.

Ainsi, pour l’année-modèle 2021, toutes les Accord adoptent une calandre redessinée et élargie. Sur les versions Sport et supérieures, les phares à DEL sont nouveaux et éclairent davantage la chaussée. On note par ailleurs de plus petites ouvertures pour les phares antibrouillard, de nouveaux choix de jantes et une couleur additionnelle sur la palette appelée Gris sonique perlé.

À l’intérieur, les ports USB ont été déplacés à l’avant de la console centrale pour un meilleur accès, tandis que les versions Sport et supérieures ont deux nouveaux ports USB de 2,5 volts aux places arrière. Notez que dans certains cas, l’intégration d’Apple CarPlay et d’Android Auto pourra se faire sans fil. Il y a aussi une nouvelle alerte qui rappelle au conducteur de jeter un coup d’œil à la banquette avant de sortir pour ne pas oublier un enfant ou un animal de compagnie.

Photo: Honda

Aux États-Unis, une nouvelle Accord Sport SE (Special Edition) apparaît au menu, comprenant entre autres un aileron arrière, des roues de 19 pouces distinctives, une calandre au fini chrome foncé, des embouts d’échappement chromés, des sièges avant chauffants, une sellerie en cuir, un démarreur à distance et plus encore. Sa disponibilité au Canada n’est toutefois pas confirmée au moment d’écrire ces lignes.

Rien ne change du côté des moteurs. Alors que de plus en plus de berlines intermédiaires proposent un rouage intégral, comme la Camry et la Nissan Altima, ce n’est malheureusement pas le cas ici. Et tel qu’annoncé précédemment, l’Accord perd sa boîte manuelle à six rapports – la seule du genre qui restait dans la catégorie, mais choisie par à peine 2% des acheteurs. Elle se contentera donc d’offrir une CVT avec le moteur turbo de 1,5 litre et une automatique à 10 rapports avec celui de 2,0 litres.

Photo: Honda

En revanche, l’Accord hybride profite de quelques améliorations qui se traduisent par des accélérations plus fluides et instantanées, selon Honda.

Finalement, mentionnons que la sécurité est rehaussée en version haut de gamme Touring avec l’ajout d’un système de contrôle du freinage à basse vitesse. En gros, si l’Accord détecte un objet en marche avant ou arrière comme lors d’une manœuvre de stationnement, elle avertit le conducteur ou applique les freins pour prévenir ou atténuer une collision. De plus, Honda dit avoir amélioré le régulateur de vitesse adaptatif et l’aide au maintien dans la voie pour faciliter leur utilisation et rendre le comportement de la voiture plus naturel.

La Honda Accord 2021 sera en vente chez les concessionnaires dans les prochaines semaines. Ses prix devraient rester très similaires à ceux des modèles 2020.