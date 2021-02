Les concessionnaires Honda et Acura réclament plus de VUS

Photo: Honda Canada Inc.

Les consommateurs semblent vouloir toujours plus de VUS, mais ils ne sont pas les seuls : les concessionnaires automobiles aussi. Même si les manufacturiers répondent à l’appel dans bien des cas, ce n’est pas suffisant pour certains.

Selon le site Automotive News, le Conseil consultatif des concessionnaires Honda aux États-Unis commence à faire pression pour que le constructeur japonais ajoute à la gamme un VUS pleine grandeur qui viendrait se positionner au-dessus du Pilot.

Ce dernier, dont la génération actuelle date de 2016, sera renouvelé prochainement. Et voilà maintenant deux ans que Honda lui a donné un « petit » frère, le sportif Passport.

Photo: Honda

Bien que le Pilot soit l’un des VUS intermédiaires les plus spacieux de sa catégorie, le regroupement des concessionnaires américains voudrait un autre modèle capable de rivaliser directement avec les Ford Expedition et Chevrolet Tahoe de ce monde.

De plus, ils réclament l’ajout d’une berline à rouage intégral, car ce genre de voitures se multiplie en ce moment. Les Subaru Legacy, Nissan Altima, Toyota Camry, Kia K5 et Mazda3 offrent un tel système maintenant, mais pas la Honda Accord ni la Civic. Ne serait-ce que pour le nord des États-Unis (et le Canada), plusieurs conducteurs s’en réjouiraient aussi.

Même son de cloche chez Acura

La division de luxe de Honda, dont les deux seuls VUS représentent un peu plus de 70% des ventes, devrait emboîter le pas également. Le Conseil consultatif des concessionnaires Acura aux États-Unis milite en faveur d’un VUS sous-compact positionné en dessous du populaire RDX ainsi que d’un VUS pleine grandeur plus spacieux que le MDX.

Le second, rappelons-le, vient d’être complètement redessiné pour 2022 et il commence à arriver aujourd’hui même dans les salles d’exposition au pays.

Photo: Acura Canada

Un « bébé RDX » serait certainement un bon moyen pour Acura d’augmenter ses ventes en attirant une nouvelle clientèle, et ce, rapidement après son lancement. Par contre, un grand VUS de luxe Acura qui bataillerait avec les BMW X7 et Mercedes-Benz GLS pourrait avoir plus de difficulté à s’imposer.

En marge du lancement de la nouvelle TLX 2021 le printemps dernier, le directeur de la marque au Canada, Emile Korkor, nous avait expliqué qu’Acura doit prioriser et surtout consolider ses éléments fondamentaux – les voitures et les utilitaires compacts et intermédiaires ainsi que les modèles de performance – avant d’explorer de nouveaux segments.

Bref, il faut vraisemblablement faire une croix sur des ajouts à la gamme d’Acura dans un avenir rapproché, mais à plus long terme, ça pourrait changer. D'ailleurs, parmi les deux VUS électriques que GM fabriquera pour Honda à partir de la fin de 2023, l'un risque fort d'être vendu sous la bannière d'Acura.

En vidéo : l'Acura MDX 2022 est arrivé!