Le Honda BR-V pourrait-il être populaire au Québec?

Les concessionnaires Honda aux États-Unis réclament plus de VUS et on se doute que ceux du Canada en veulent aussi. Les HR-V, CR-V, Passport et Pilot ne sont pas apparemment pas assez.

Vers la fin de 2023, il y aura un nouveau VUS électrique chez Honda (et un autre chez Acura) développé avec l’aide de GM, mais en attendant, c’est le statu quo. Or, connaissez-vous le Honda BR-V?

Lancé en 2016 et initialement destiné au marché de l’Asie-Pacifique, ce modèle a atterri au Mexique aux côtés des HR-V, CR-V et Pilot (le Passport n’est pas vendu là-bas). Bien entendu, ce n’est pas le genre de produit qui répondrait aux besoins des conducteurs plus au nord comme nous, mais aux dernières nouvelles le Mexique est sur le même continent.

Photo: Honda

Long de 4,45 mètres, le BR-V se place à mi-chemin entre le HR-V et le CR-V. Son poids d’à peine 2 700 livres en fait un véhicule plus léger que le premier, alors que son design extérieur s’apparente un peu plus à celui du second, surtout la partie avant. Les lignes sur les côtés rappellent aussi la fourgonnette Odyssey.

Avec ses moulures protectrices autour des ailes, sa généreuse surface vitrée et ses longerons de toit surélevés, la vocation utilitaire du Honda BR-V ne fait pas de doute. Et à l’intérieur, croyez-le ou non, on retrouve une troisième rangée de sièges. Vous comprendrez que les personnes assises à l’arrière doivent se sentir très à l’étroit!

Photo: Honda

Pour ce qui est du moteur, on a affaire à un quatre cylindres de 1,5 litre qui développe… 118 chevaux – 23 de moins que celui de 1,8 litre dans le HR-V. Pas de turbo non plus et le couple s’élève à 107 livres-pied. C’est extrêmement peu pour un véhicule à sept places. Et oublions le remorquage ou les aventures hors route.

Le Honda BR-V 2021 se vend à partir de 347 900 pesos mexicains, soit l’équivalent d’un peu plus de 21 000 $ canadiens avec le taux de change actuel.

