Véhicules utilitaires : une avalanche de nouveautés

Dans le cadre de la semaine Zone Auto présentée par le Salon de l'auto de Montréal, Le Guide de l'auto vous propose un tour d'horizon des grandes nouveautés su marché. Aujourd'hui, nous faisons un tour d'horizon des véhicules utilitaires.

Les véhicules utilitaires ont le vent dans les voiles, et les renouvellements se poursuivent en 2021.

Dans cette catégorie en perpétuelle évolution, de nouveaux modèles ne cessent d’arriver sur le marché. Du plus petit au plus imposant, tous les fabricants ajoutent des VUS dans leurs gammes, désireux de toucher un auditoire toujours plus large. Parmi ces véhicules, trois modèles ont retenu notre attention.

Hyundai frappe fort avec le Tucson

Comme beaucoup d’autres produits récemment dévoilés par Hyundai, le nouveau Hyundai Tucson 2022 se démarque fortement de la masse. Alors que son prédécesseur proposait un design sobre et passe-partout, les designers ont visiblement bénéficié d’une grande liberté d’action pour cette nouvelle génération.

Par exemple, les phares se confondent avec l’immense calandre, afin de préserver un style épuré. Le genre de design qu’on voit habituellement sur des concepts dans des salons, mais pas sur un modèle homologué pour la route. En plus des moteurs à essence, la gamme sera enrichie d’une version plus sportive N-Line ainsi que d’un modèle hybride rechargeable. Hyundai annonce une autonomie de 45 km et une recharge complète effectuée en moins de deux heures avec une borne de recharge de 240 V.

Photo: Hyundai

Le retour du Bronco

Chez Ford, qui a fait le choix de tout miser sur les VUS, ce ne sont pas un, mais bien deux Bronco qu’on trouve au sein de la gamme.

Le premier est une revisite moderne du célèbre VUS sorti en 1966. Disponible en version à deux ou quatre portes et doté de sérieuses capacités hors route, il se positionne comme un rival direct du Jeep Wrangler. Fidèle à sa stratégie, Ford propose deux moteurs turbocompressés sous le capot, un 4 cylindres de 2,3 L (270 ch) et un V6 de 2,7 L (310 ch). Le public a immédiatement répondu présent, à tel point que si vous commandez un Bronco aujourd’hui, vous ne le recevrez pas avant 2022!

Photo: Ford

En plus du Bronco « tout court », Ford propose également le Bronco Sport. Il s’agit ici d’un VUS plus petit, basé sur le Ford Escape, mais qui propose une allure plus aventurière que ce dernier. Ford a également ajouté des commodités destinées à un usage en plein air, comme le coffre qu’on peut agrémenter d’une table de cuisine. Avec le nom Bronco, Ford souhaite d’ailleurs offrir une gamme de véhicules destinés aux consommateurs plus aventuriers.

Photo: Ford

Cadillac Escalade : toujours au sommet

Dans la catégorie des VUS pleine grandeur de luxe, le Cadillac Escalade domine son segment de la tête et des épaules.

Avec cette nouvelle mouture qui arrive pour 2021, General Motors enfonce le clou et maintient son avance sur la concurrence. Le moteur V8 de 6,2 L est évidemment reconduit, la principale nouveauté étant l’arrivée d’une motorisation diesel, un 6 cylindres de 3 L qui développe moins de puissance que le V8 (277 ch au lieu de 420), mais un couple identique (460 lb-pi). Cela dit, sa consommation nettement inférieure et le fait qu’il soit offert sans surcoût par Cadillac rendent l’option turbodiesel intéressante.

À l’intérieur, la qualité de finition de l’habitacle a été améliorée et un immense écran de 38 po fait face au conducteur. Et grâce à l’arrivée d’une nouvelle suspension arrière, la taille du coffre et l’espace dévolu aux passagers arrière ont été majorés. Et si cela ne vous suffit pas, il est même possible d’opter pour une version allongée baptisée ESV.

En vidéo: on découvre l'immense écran du Cadillac Escalade 2021