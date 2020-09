Est-ce un aperçu du futur VUS électrique de Honda?

Malgré la COVID-19, le Salon de l’auto de Pékin 2020 s’est mis en branle ce weekend et Honda se démarque avec un CR-V hybride rechargeable, que nous n’aurons pas, mais surtout un concept de VUS électrique qui a de quoi nous intéresser.

Simplement appelé « SUV E:Concept », il s’agit d’une étude de design pour un futur modèle de série à l’intention du marché chinois, où il sera produit.

Toutefois, on vous rappelle que Honda projette de commercialiser deux véhicules électriques en Amérique du Nord en 2023 (comme modèles 2024). General Motors va s’occuper de la plateforme et du groupe motopropulseur selon les termes d’une entente récemment annoncée avec Honda, mais ce dernier sera responsable du design extérieur et intérieur.

Étant donné la grande popularité des VUS chez nous, on connaît déjà la forme que prendront ces véhicules. Il est également certain que leur look contrastera radicalement avec la gamme actuelle de Honda afin de marquer le début d’une nouvelle ère – comme se plaisent à dire les dirigeants et les spécialistes du marketing des constructeurs automobiles qui se lancent dans l’électrification.

Photo: Honda

Ainsi, le concept de VUS électrique dévoilé en Chine est-il un aperçu de ce qui nous attend? C’est possible. Bien sûr, les marchés chinois et nord-américain ont des différences (idem pour l’Europe et le Japon, tel que le démontre la petite et mignonne Honda e), mais on imagine facilement les conducteurs d’ici être charmés par un utilitaire aux allures de coupé. La Ford Mustang Mach-E 2021 est le meilleur exemple.

La posture est robuste, les phares et les feux paraissent très modernes, tandis que les proportions laissent entrevoir une conduite sportive. Évidemment, il faudrait deux portières de chaque côté et non juste une.

Photo: Honda

Honda parle aussi de la prochaine génération de sa suite de dispositifs de sécurité et d’assistance Honda Sensing (sans pour autant évoquer une conduite semi-autonome) et d’un assistant de bord doué d’intelligence artificielle pour rendre l’expérience plus personnalisée et agréable.

Tout ça est bien intéressant, pas de doute. Continuez de suivre Le Guide de l’auto pour ne rien manquer au sujet des futurs véhicules électriques de Honda.

