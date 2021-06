Le VUS électrique de Honda va s’appeler Prologue

Le futur VUS électrique de Honda, qui doit arriver sur notre marché au début de 2024, s’appellera « Prologue ». Même si ce nom rappelle un concept déjà présenté par Audi, il s’agit bel et bien d’un modèle de production.

Honda en a décidé ainsi parce qu'il sera le premier d’une série de véhicules électriques à venir, menant vers l’élimination complète des moteurs à combustion de sa gamme nord-américaine d'ici 2040.

« Le Prologue est un VUS électrique à batterie qui offrira à nos clients canadiens ce à quoi ils s'attendent de Honda : un véhicule emballant, fiable, sécuritaire et amusant à conduire », affirme Jean Marc Leclerc, président et chef de la direction de Honda Canada.

Photo: Honda

Malheureusement, la compagnie ne donne pas plus de détails pour l’instant, outre ceux que l’on connaissait déjà. Elle promet toutefois d’en dire plus dans les prochains mois. Entre-temps, un microsite a été créé pour tenir les consommateurs informés.

En plus du Honda Prologue, il y aura un VUS électrique du côté de la marque de luxe Acura. Les deux seront développés avec l’aide de General Motors, employant la plateforme et les batteries Ultium du géant américain. Le design et l’habitacle seront l’œuvre de Honda et pourraient bien ressembler au SUV E:Concept (image en en-tête) dévoilé à Pékin en septembre 2020, sinon au SUV E: Prototype (ci-dessous) aperçu à Shanghai ce printemps.

Photo: Honda

Honda prévoit également lancer une nouvelle gamme de véhicules électriques au cours de la deuxième moitié de la décennie basée sur une nouvelle plateforme qui lui est propre, appelée « e:Architecture ». Bonne nouvelle : le Canada et les États-Unis seront priorisés avant le reste de la planète.

Sachez par ailleurs que Honda compte ajouter plus de modèles hybrides dérivés de ses véhicules populaires afin de faciliter la transition des gens vers les véhicules 100% électriques. Actuellement, on retrouve les Accord hybride, Insight et Clarity, mais cette dernière ne sera pas de retour en 2022. Le CR-V hybride est vendu aux États-Unis, mais pas au Canada. Quant à la Civic, une version hybride sera commercialisée dans le monde dès l’an prochain, sauf qu’on ignore exactement à quel moment elle viendra au Canada.

