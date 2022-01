Honda remet en question la demande pour les véhicules électriques

Tel qu’abordé dans une récente capsule En studio du Guide de l’auto, les constructeurs multiplient les véhicules électriques au sein de leurs gammes de produits.

Si l’on oublie la défunte et éphémère Clarity EV (non disponible au Canada), Honda tarde encore à se lancer dans l’aventure, mais promet que 40% de ses ventes nord-américaines seront électriques d’ici 2030, 80% en 2035 et 100% en 2040.

Après les deux VUS électriques développés avec l’aide de General Motors et attendus sur le marché vers la fin de 2023 ou 2024 (un VUS appelé Prologue et un représentant de la marque Acura), Honda lancera une nouvelle génération de véhicules basés sur une plateforme exclusive appelée « e:Architecture » à compter de la seconde moitié de la présente décennie.

Ladite plateforme s’accompagnera de batteries à semi-conducteurs (solid state) possédant une densité énergétique beaucoup plus grande et offrant une autonomie considérablement supérieure à celles que l’on connaît déjà.

Photo: Honda

Une fausse demande?

Mais pour l’instant, Honda continue de remettre en question la demande des consommateurs pour les véhicules électriques. Dans une entrevue avec Bloomberg, le vice-président exécutif de Honda aux États-Unis, Dave Gardner (qui occupait précédemment un rôle similaire au Canada), l’a qualifiée de « détraquée ».

Selon lui, les autres constructeurs automobiles se précipitent pour lancer des véhicules électriques sur le marché principalement en raison des normes d’émissions plus sévères ainsi que de la pression accrue des gouvernements et des groupes environnementaux, non pas pour satisfaire la demande du public.

Gardner faisait écho au président de Honda Canada, Jean Marc Leclerc, qui avait tenu des propos semblables au début de la pandémie.

Photo: Honda

Le rapport mondial 2022 sur la consommation automobile récemment publié par la firme Deloitte nous apprenait qu’à peine 5% des gens aux États-Unis préfèreraient que leur prochain véhicule soit entièrement électrique.

Au Canada, par contre, un sondage de KPMG en 2021 révélait que 68% des personnes qui prévoient changer de véhicule d’ici cinq ans sont susceptibles de choisir un modèle hybride ou électrique.

Non seulement Honda ne veut pas mettre le pied sur l’accélérateur, mais ses véhicules électriques à venir ne seront offerts au début que dans un petit nombre d’États américains et de provinces canadiennes, selon Gardner.

Honda, comme plusieurs autres constructeurs étrangers et plus d’une vingtaine de pays dont le Canada, s’oppose par ailleurs au plan du président Joe Biden qui consiste à accorder de plus gros crédits pour les véhicules électriques construits aux États-Unis par des ouvriers syndiqués.

En studio : l'offre des véhicules électriques explose