Le Honda CR-V 2020 devient hybride, mais pas chez nous

Puisque deux des VUS compacts les plus populaires en Amérique du Nord offrent maintenant au moins une option hybride, Honda a décidé d’emboîter le pas avec son CR-V. Cependant, cette nouvelle version ne sera pas disponible au Canada.

Avec cet ajout, le premier VUS hybride commercialisé par Honda sur notre continent, la gamme comptera quatre modèles électrifiés, les autres étant l’Accord hybride, l’Insight et la Clarity.

Le CR-V hybride rivalisera avec le Toyota RAV4 hybride, dont la demande excède largement la production en ce moment, et le Ford Escape de nouvelle génération, bientôt disponible en versions hybride et hybride rechargeable.

Sous la carrosserie, Honda reprend la recette de l’Accord hybride en combinant deux moteurs électriques avec un moteur à essence de 2,0 litres à cycle Atkinson et une boîte automatique à variation continue. La batterie et ses systèmes de commande logent sous le plancher du coffre, ce qui ne devrait pas compromettre la capacité de chargement (à confirmer).

La puissance totale du système s’élève à 212 chevaux, soit 22 de plus que celle du moteur turbo de 1,5 litre, tandis que la consommation d’essence en ville devrait diminuer de 50%, selon Honda. Par ailleurs, lorsqu’un manque d’adhérence est détecté, un embrayage électronique s’active et envoie la puissance nécessaire du moteur électrique aux roues arrière.

Photo: Honda

À l’intérieur, le nouveau Honda CR-V hybride se démarque avec un sélecteur de vitesses à boutons poussoirs assorti de trois interrupteurs pour les modes Econ, Sport et EV (l’autonomie électrique n’est pas spécifiée), ainsi qu’une instrumentation exclusive comprenant un affichage de l’état de la batterie et des transferts d’énergie. En cliquant la palette de gauche sur le volant, le conducteur peut augmenter l’intensité du freinage régénérateur lors des décélérations.

Le Honda CR-V hybride 2020 sera fabriqué à Greensburg, en Indiana, et vendu aux États-Unis en début d’année prochaine. Rappelons que le constructeur vise à ce que les deux tiers de ses ventes mondiales soient des véhicules hybrides ou électriques d’ici 2030.

Photo: Honda

Design et technologie améliorés

Pour 2020, les designers de Honda ont donné à tous les CR-V un look à la fois plus robuste et distingué. À l’avant, les grandes ouvertures pour les phares antibrouillard sont entièrement intégrées au pare-chocs et on observe un traitement différent selon la version. La calandre chromée se veut plus prononcée et elle arbore un logo Honda bleuté sur le CR-V hybride.

À l’arrière, chaque CR-V 2020 arbore de nouveaux feux teintés et une nouvelle garniture chromée foncée sous la vitre, qui elle-même est plus foncée qu’auparavant. Le modèle hybride reçoit un pare-chocs unique.

De nouveaux designs de jantes et trois nouvelles couleurs extérieures (Gris sonique nacré, Rouge radiant métallisé et Bleu égéen métallisé) sont aussi au menu pour 2020.

L’habitacle du Honda CR-V 2020 présente une console centrale redessinée avec un compartiment plus facile à utiliser, tandis que la version haut de gamme Touring comprend de série un plateau de recharge sans fil pour cellulaires.

Photo: Honda

Un autre changement important est l’ajout de la suite Honda Sensing comme équipement de série sur tous les CR-V. Celle-ci regroupe les technologies de sécurité et d’aide à la conduite suivante : système de freinage à réduction d’impact avec alerte de collision avant et détection des piétons, système d’atténuation de sortie de voie avec avertisseur de sortie de voie, régulateur de vitesse adaptatif avec réglage à faible vitesse ainsi que le système d’assistance au franchissement involontaire de ligne.

Le Honda CR-V 2020 à essence arrivera sur le marché canadien cet automne.