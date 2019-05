Un rappel pour le Honda CR-V 2019

Rappel de plus de 51 000 Mazda3 au Canada

Le constructeur japonais Mazda procède actuellement au rappel de plus de 51 000 véhicules de son modèle Mazda3 en raison d’un problème d’essuie-glaces qui pose des risques pour la sécurité. Les voitures ciblées sont les modèles des années 2016, 2017 et 2018, et c’est un problème électrique pouvant entraîner l'arrêt …