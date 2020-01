Quel véhicule devrais-je m’acheter pour mes 70 ans?

J’aurai 70 ans en avril prochain et j’aimerais m’offrir un cadeau. Je possède une Toyota Camry SE 2007 avec seulement 89 000 kilomètres pour laquelle j’ai déjà une liste d’acheteurs potentiels.

J’hésite entre les Lexus UX 250h, le NX 300h et le Honda CR-V pour la remplacer, en revanche je trouve le Toyota RAV4 trop gros.

Bonjour Francine,

Effectivement, vous ne devriez pas avoir de difficulté à vendre votre Camry si elle a été rigoureusement entretenue et que vous demandez un prix raisonnable puisque la demande est forte pour ce modèle.

Pour ce qui est de son remplaçant, on constate un intérêt de votre part pour faire le saut vers un véhicule à motorisation hybride. Je note que le Honda CR-V vous plaît, mais que vous trouvez que le Toyota RAV4 est de trop grandes dimensions. Or, les RAV4 et CR-V sont des véhicules concurrents qui appartiennent au segment des véhicules utilitaires sport (VUS) compacts et que par conséquent, ils partagent un format similaire. Sachez également qu’une version hybride du CR-V existe, mais que sa commercialisation ne fait pas partie des plans de Honda pour le marché canadien.

Il est également important de prendre note que Honda a connu des problèmes de chauffage et de moteur au cours des dernières années. Si Honda affirme avoir rectifié le tir, il est encore trop tôt pour se prononcer de notre côté. On ne pourrait donc vous recommander l’achat d’un CR-V 2020 en ayant l’esprit en paix.

En revanche, Toyota propose une version hybride à quatre roues motrices de son RAV4. Puissant, économe en carburant et spacieux, il représente un excellent choix dans cette catégorie.

En ce qui concerne le Lexus NX 300h, il est important de savoir qu’il partage de nombreux éléments structurels avec le RAV4 et que son gabarit est très similaire.

Pour ce qui est du Lexus UX, il ne fait aucun doute que sa version hybride est la plus intéressante du lot. Contrairement à la version à essence qui ne dispose que des roues motrices avant, la version hybride jouit du système à quatre roues motrices en plus d’offrir une puissance plus élevée.

En terminant, soulignons qu’une version 100% électrique du Lexus UX a été dévoilée au salon de l’auto de Guangzhou en Chine. Il est encore trop tôt pour savoir si cette déclinaison sera proposée au Canada. Si vous n’êtes pas plus pressés qu’il ne le faut, ce véhicule pourrait être fort intéressant pour vous.

Bon magasinage et joyeux anniversaire à l’avance.

En vidéo : la présentation du Toyota RAV4 Prime