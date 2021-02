Acura MDX 2022 : bientôt chez les concessionnaires!

Les amateurs de l’Acura MDX, dont la quatrième génération a été dévoilée en décembre dernier, n’en ont plus beaucoup à patienter. En effet, le modèle sera mis en vente chez les concessionnaires canadiens dès le 12 février.

Le MDX, rappelons-le, est l’un des véhicules utilitaires de luxe les plus vendus au pays. Toutefois, il est en perte de vitesse depuis quelques années, ayant été dépassé par ses rivaux allemands que sont les BMW X5 et Mercedes-Benz GLE. Même son petit frère, le RDX, lui vole la vedette au sein de la gamme avec des ventes deux fois supérieures.

Cherchant à reprendre sa position de produit phare chez Acura et dans la catégorie, le MDX 2022 entièrement redessiné et repensé s’amène avec une nouvelle plateforme plus rigide, mais aussi plus de style, de raffinement et de performance que jamais. Vous avez peut-être même commencé à voir la publicité avec la chanson Tear It Up de Queen – ça ne manque pas d’impressionner.

Quatre versions pour l'Acura MDX 2022

Quatre versions figurent au menu. Le MDX de base est offert à partir de 56 405 $, plus les frais de transport et de préparation de 2 075 $. Il possède un V6 de 3,5 litres développant 290 chevaux et 267 livres-pied de couple via une boîte automatique à 10 rapports, un rouage intégral amélioré, un sélecteur de mode de conduite (neige, confort, normal, sport, individuel) et des roues de 19 pouces. Ces dernières sont reliées à une toute nouvelle suspension avant à double bras triangulaire.

Photo: Acura

L’équipement de série comprend de plus un toit panoramique, un siège du milieu amovible à la deuxième rangée, une instrumentation entièrement numérique de 10,3 pouces, un écran central HD ultra large de 12,3 pouces, Apple CarPlay et Android Auto sans fil, Amazon Alexa intégré et un plateau de recharge sans fil. C’est sans compter le nouveau système d’assistance à la conduite dans les embouteillages.

Une chaîne sonore haut de gamme de 710 watts à 16 haut-parleurs est offerte dans certaines versions, tout comme l’option du système CabinTalk qui facilite la conversation entre les occupants des première et troisième rangées.

À propos, l’ensemble technologique (sièges garnis de cuir Milano avec surpiqûres contrastantes, éclairage ambiant, freinage automatique avant et arrière à basse vitesse, etc.) fait monter le prix à 60 405 $. Le MDX A-SPEC, plus sportif en apparence et en caractère, débute à 63 405 $. Et si l’on ajoute l’ensemble Platinum Élite (supports latéraux à réglage électrique et soutiens pour les cuisses à 16 réglages, affichage tête haute en couleur, etc.), on parle de 67 405 $.

Photo: Acura

Type S

N’oublions pas non plus qu’Acura nous a promis un MDX Type S de haute performance. Celui-ci sera en vente vers la fin de l’été à un prix qui reste à déterminer.

Au-delà de ses roues exclusives de 21 pouces, de sa calandre distinctive et de son échappement quadruple, c’est surtout le nouveau V6 turbocompressé de 3,0 litres qui nous intéresse. Générant 355 chevaux et 354 livres-pied de couple, tout comme la TLX Type S 2021 qui arrivera ce printemps, ce moteur verra ses ardeurs refroidies par de puissants freins Brembo avec étriers à quatre pistons à l’avant.

Et le MDX Sport Hybride? Il n’est pas de retour, du moins pour l’instant.