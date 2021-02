La hausse de popularité des VUS et des multisegments s’est poursuivie de plus belle en 2020 et on se demande bien quand ça va arrêter. De nouveaux modèles sont arrivés sur le marché aussi, toujours plus équipés et attrayants que jamais. Pensons aux Chevrolet Trailblazer et Kia Seltos.

Bien entendu, il y a un prix à payer par rapport à une voiture comparable. Or, si vous ne désirez pas vous tourner vers le marché usagé, quels sont les choix les plus abordables?

On vous présente ici les 10 modèles ayant le prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF) le plus bas au pays. Presque tous sont tous livrés de série avec deux roues motrices seulement. Le rouage intégral est disponible pour la plupart d’entre eux.

Note : À moins d’une indication contraire, les PDSF mentionnés sont ceux affichés par les constructeurs automobiles pour les modèles 2021 au moment de la mise en ligne et sont sujets à changement.