Le prototype de la Honda Civic 2022 sera dévoilé sur Twitch

Impatient de voir la toute nouvelle Honda Civic 2022? Le dévoilement du modèle de série est toujours attendu à la fin du printemps prochain, mais la compagnie nous donnera un bon aperçu très bientôt.

En effet, la Civic de 11e génération fera ses débuts sous forme de prototype le mardi 17 novembre en soirée, en direct sur la chaîne Twitch Head2Head de Honda. L’épisode spécial comprendra également une performance exclusive de Cordae, artiste sélectionné aux Grammy Awards.

Une courte vidéo publiée sur YouTube met d’ailleurs la table à l’événement :

Le constructeur japonais, qui est très présent dans le monde des jeux vidéo notamment en tant que partenaire automobile exclusif de Team Liquid et de la Riot Games League of Legends Championship Series, vise une fois de plus les consommateurs des générations Y et Z, qui ne sont bien sûr pas étrangers au fait que la Honda Civic soit la voiture la plus vendue au pays.

Rappelons aussi que les « prototypes » dévoilés par Honda sont toujours très fidèles aux modèles de production qui les suivent, donc la voiture présentée le 17 novembre devrait être assez semblable à celle qui se retrouvera sur la route à l’automne 2021.

Honda dit de cette Civic qu’elle « rehaussera la barre en matière de style, de performances, de sécurité et de technologie avancée sur le marché des voitures compactes ». Nous vous avons d’ailleurs montré le design possible de la Civic 2022 il y a quelques semaines.

Revenez-nous mardi soir prochain pour plus de détails et des images!