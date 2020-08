Honda Civic Hatchback 2020 : l’alternative pratique

Depuis quelques années, la Honda Civic, la voiture la plus populaire au Canada, nous est proposée sous forme aussi attrayante que polyvalente. Il s’agit de la Civic Hatchback, un modèle pratique à cinq portes.

On parle souvent des utilitaires comme s’il n’y avait qu’eux sur le marché. En réalité, de 26 à 28 % des acheteurs de véhicules préfèrent toujours les automobiles petites et grosses, selon que l’on se trouve au nord ou au sud de la frontière. Ces proportions se traduisent par des ventes substantielles de 2019, soit un demi-million d’autos vendues au Canada et 4,8 millions chez nos voisins étatsuniens.

Parmi toutes ces automobiles, la Honda Civic demeure la favorite des Canadiens, et ce, depuis 1998. Ce succès soutenu repose naturellement sur des qualités intrinsèques, mais aussi sur une gamme diversifiée qui comprend, entre autres, des modèles à hayon polyvalents et attrayants : les Civic Hatchback.

Cette variante de la 10e génération de Civic a fait ses débuts à l’automne 2016, quelques mois après les berlines et les coupés qui, jusqu’alors, constituaient à eux seuls la gamme. Pour 2020, l’avant et l’arrière de leur carrosserie ont subi des retouches esthétiques destinées à rehausser leur apparence. Toutefois, leur nature fonctionnelle est demeurée inaltérée.

La Civic Hatchback a plusieurs rôles à combler. Elle est l’extension naturelle de la berline; un complément tellement plus pratique. Il suffit de soulever son hayon pour s’en convaincre en constatant l’ampleur de son aire à bagages et la découpe généreuse de l’ouverture, qui facilite le chargement.

Ses cotes de volume utile le confirment. Elles nous apprennent que ce coffre est presque deux fois plus volumineux que celui de la berline (728 L contre 428 L) lorsque les dossiers rabattables 60/40 (de série) de sa banquette arrière sont en place. Puis, en les repliant, le volume utile triple (1 308 L). Ce volume est d’ailleurs comparable à celui des Mazda3 Sport et Toyota Corolla Hatchback, mais inférieur à celui de la Volkswagen Golf (1 521 L).

Photo: Honda

Alternative pratique au coupé

Dans le contexte actuel du marché, cette Civic peut aussi servir d’alternative à d’autres types de véhicules. D’abord, la silhouette arrondie de son toit, qui culmine à l’extrémité du hayon, s’apparente pour plusieurs consommateurs à celle d’un coupé. Or, voilà justement que le coupé Civic, dont les ventes n’ont jamais décollé, sera retiré du catalogue l’an prochain. Mais qu’à cela ne tienne puisqu’il restera cette Hatchback... aux airs de coupé!

Cette compacte peut également , pour d’autres automobilistes, remplacer un utilitaire de dimension comparable, dans une certaine mesure du moins. Cette Civic mesure 4,5 m, soit la même longueur qu’un Honda CR-V à quelques millimètres près. Bien sûr, son coffre est deux fois moins volumineux que celui du VUS Honda le plus populaire au pays, une fois leurs dossiers arrière escamotés. De plus, le constructeur déconseille l’utilisation de cette Civic pour tirer une remorque, tâche pour laquelle le CR-V est conçu (avec une capacité de 680 kg). Mais comme le démontrent les chiffres de ventes, pour ces acheteurs qui ne veulent pas d’un VUS, cette Civic peut leur procurer un habitacle transformable assez gros pour transporter leurs objets volumineux, que ce soit un vélo, de grosses boîtes, etc.

Offerte à partir de 24 190 $, la Civic Hatchback LX d’entrée de gamme est d’ailleurs 4 000 $ moins coûteuse que le CR-V le plus abordable (28 690 $). Même la Hatchback Sport (27 890 $), qui a une dotation plus étoffée, est moins dispendieuse. De plus, on oublie souvent que tous ces véhicules ont une motorisation similaire. En effet, ces Civic et les CR-V partagent un 4 cylindres à turbocompresseur de 1,5 L. Celui des Civic Hatchback a toutefois un taux de compression légèrement plus élevé (10,6:1 contre 10,3), alors que la pression de suralimentation de son turbocompresseur est inférieure (16,5 psi contre 18,5).

Photo: Marc-André Gauthier

Pourquoi deux versions du moteur?

Le constructeur propose deux versions différentes du 4 cylindres des Hatchback. Le moteur de la LX est conçu pour utiliser du carburant ordinaire. Il livre 174 chevaux et son couple maximum, que l’on atteint entre 1 700 et 5 500 tr/min, se chiffre à 162 lb-pi dans le cas d’un moteur jumelé à la boîte de vitesses automatique à variation continue optionnelle (+1 300 $).

Avec la boîte manuelle à 6 rapports, qui figure parmi les équipements de série, il atteint 167 lb-pi. Par ailleurs, le moteur des Hatchback Sport et Sport Touring, des versions plus richement équipées, produit 180 chevaux et 162 ou 177 lb-pi de couple selon que l’on choisit la boîte automatique ou la manuelle. Cependant, il doit être alimenté de super.

Cette curieuse nuance de conception ne procure aucun gain palpable, les performances de ces deux moteurs, à peine différents l’un de l’autre, étant très similaires. Par contre, les 20 sous additionnels qu’il faut débourser pour chaque litre de super constitue une dépense incontournable. Or, ÉnerGuide nous apprend que la consommation moyenne des Civic Hatchback gravite autour de 7 L/100 km, un chiffre proche du résultat obtenu avec une Civic Sport Touring à boîte automatique dont nous avons fait l’essai. Cela signifie qu’un automobiliste qui parcourt 20 000 km par année avec une Hatchback Sport ou Sport Touring doit débourser environ 300 $ en carburant sans raison justifiable.

Photo: Honda

Les chiffres d’ÉnerGuide nous apprennent aussi que la LX à boîte automatique serait la Hatchback la plus écoénergétique, sa consommation moyenne étant de 6,9 L/100 km. Les Sport et Sport Touring à boîte automatique seraient, par ailleurs, les plus gourmandes (7,4 L), alors que les mouture à boîte manuelle se retrouvent à mi-chemin (7,2 L).

À notre avis, la Civic Hatchback LX automatique (qui est aussi la Civic la moins gourmande en 2020, toutes carrosseries confondues) nous apparaît comme étant la plus désirable parmi les versions à hayon.

Sa dotation est très complète (sièges avant chauffants, Bluetooth, CarPlay, Android Auto, régulateur de vitesse adaptatif, climatiseur, glaces électriques, essuie-glace sur le hayon, etc.), de plus elle a la même suspension indépendante souple et la même servodirection précise que les autres. Par ailleurs, ses roues en alliage de 16 po seront moins coûteuses à chausser de pneus d’hiver que celles de 18 po des autres Hatchback, en plus de donner un rayon de braquage réduit (5,4 m contre 5,7).

Enfin, comme les autres Hatchback, cette version d’entrée de gamme dispose de l’ensemble de dispositifs d’aide à la conduite Honda Sensing, qui se révèle relativement complet. En somme, il ne lui manque que ce fabuleux système LaneWatch, qui aide à surveiller les obstacles dans les angles morts, les phares à DEL et les palettes de changement de rapport fixées au volant, des équipements réservés aux moutures Sport et Sport Touring.

En vidéo: Essai souvenir de la Honda Civic 2012