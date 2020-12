Honda Civic Si 2020 : rattrapée par son passé

Les voitures compactes sportives se font de plus en plus rares. Vraiment trop rares, mais bon, les consommateurs ont des préférences différentes.

Cela dit, il y a encore un marché pour celles que l’on appelle affectueusement des « bombinettes ». Des modèles légendaires, comme la Golf GTI et la Golf R, nous reviennent, même si Volkswagen ne commercialisera plus le modèle qui leur sert de base, la Golf, sur notre marché.

Depuis de nombreuses années, Honda vend un modèle que l’on pourrait considérer aussi légendaire que la Golf GTI, la Civic Si. Son offre a toujours été claire. On prend une Civic, l’une des meilleures compactes du marché, on améliore sa tenue de route, même si le modèle de base est déjà bien, et on met un moteur un peu plus puissant, et surtout, pas mal plus amusant.

La génération actuelle offre un moteur turbo, plus puissant que le moteur turbo de 205 chevaux, jumelé uniquement à une boîte manuelle. Le résultat est convaincant, pas de doute là-dessus. Mais si, comme moi, vous avez eu le malheur de conduire la version précédente, vous resterez sur votre faim.

Photo: Marc-André Gauthier

Les mêmes qualités qu’une Civic

La Civic Si, étant basée sur la Civic ordinaire, a les mêmes qualités que ce modèle. Et Dieu qu’elle en a, des qualités!

Soulignons d’abord son excellente qualité de fabrication. En dedans comme en dehors, tout ce que l’on touche semble solide, et fort bien assemblé. Les matériaux choisis ne sont pas les plus luxueux de l’industrie, par contre , quand on touche un plastique, on sent que c’est un bon plastique.

Deuxième qualité, le comportement routier. La Civic Si est d’un aplomb déconcertant. On la sent vraiment ancrée sur la route, sans pour autant rompre avec toute forme de confort. Dans tous les pays industrialisés, on assiste à une dégradation des infrastructures publiques, ça nous prend donc de bonnes suspensions!

Troisième qualité : on est bien à son volant. La position de conduite de la Civic est excellente, et dans la version Si, les sièges - un peu plus fermes que dans la Civic ordinaire - fournissent beaucoup de support, sans sacrifier le confort, même si l’on est costaud…

Photo: Marc-André Gauthier

Le problème de la Si moderne

La Civic Si a donc toutes les qualités énumérées précédemment. Alors, comment ne pas l’aimer? Comment rester sur sa faim?

Même en n’optant pas pour une Si, on peut acheter une Civic « normale » avec un moteur turbo. Il s’agit d’un quatre cylindres de 1,5 litre, développant 174 chevaux et 162 livres-pied de couple, un moteur amusant, qui permet à la Civic de concurrencer les compactes des autres marques, elles aussi disponibles avec plus de puissance.

Photo: Marc-André Gauthier

La Civic Si a le même moteur, mais cette fois avec 205 chevaux et 192 livres-pied de couple. On parle d’une augmentation de la puissance de 17 %, et du couple de 18 %. Sur papier, c’est bien. Mais sur la route, on sent à peine ce gain. Qui plus est, la Civic ordinaire est disponible avec une transmission automatique qui fonctionne très bien avec le moteur turbo. La Si ne vient qu’avec une boîte manuelle, mais celle-ci n’a pas l’efficacité ni l’agrément d’utilisation que ses devancières.

Là est sans doute le principal problème de la Civic Si : Honda nous a habitués à mieux. Les modèles antérieurs sont plus amusants, tout simplement. La Civic Si avec le moteur atmosphérique K20, et même celle qui abritait le controversé K24 atmosphérique, nous faisait triper, avec des révolutions de moteur qui pouvaient monter à plus de 7 000 tr/min.

Photo: Marc-André Gauthier

Par le passé, une Civic SI nous donnait l’impression de conduire une version de course de la Civic ordinaire, peaufinée pour affronter les pistes les plus techniques du Japon, sans compromettre l’utilisation quotidienne. La Civic Si moderne, pour sa part, nous donne l’impression de conduire une Civic Turbo un peu plus puissante.

Heureusement pour les amateurs, la Civic Type R existe, et Honda a réussi un véritable tour de force avec cette voiture! Malheureusement, j’ai l’impression que la compagnie japonaise a un peu négligé la Si dans le processus…

L’an prochain, une nouvelle génération de la Civic fera son apparition. Puis, une nouvelle mouture de la Civic Si suivra inévitablement. Espérons que celle-ci nous ramène des performances et un plaisir de conduire dignes de la réputation du modèle!

