La Honda Civic 2022 croquée avant sa grande première

Voilà près de quatre mois que Honda a dévoilé le prototype de la Civic 2022 de 11e génération. Le modèle de série sera officiellement présenté au printemps et se retrouvera sur les routes canadiennes à l’automne, mais on a déjà des images qui nous le montrent.

Encore une fois, c’est grâce à la Chine et à son ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information. La nouvelle Civic a été photographiée pour son processus d’homologation là-bas et quelqu’un a eu l’idée de la mettre sur le site officiel du gouvernement avant même que Honda ait l’honneur de la révéler.

Bien qu’il s’agisse de la version qui sera commercialisée en Chine, notre Civic à nous risque d’être une copie conforme ou presque. D’ailleurs, les photos sont très fidèles au prototype de novembre dernier.

On peut voir sur celles-ci qu’une des Civic arbore un look plus sportif avec des jantes, des boîtiers de rétroviseurs, des poignées de portes et un aileron arrière au fini noir, de même qu’un double échappement et des phares un peu différents. Ça ressemble davantage à un ensemble d’options et non à la prochaine Civic Si, toutefois. L’autre voiture dissimule son échappement sous le pare-chocs arrière.

Il n’y a malheureusement aucun cliché de l’habitacle, donc il faut se contenter du croquis noir et blanc déjà fourni par Honda (voir la galerie).

Quant à la nouvelle Civic à hayon, des photographes-espions l’ont aperçue à l’essai sur la route, mais rien d’officiel n’a encore été dévoilé. On sait par contre que la version Type R reviendra avec une motorisation 100% à essence.

