La prochaine Honda Civic Type R sera 100 % à essence

Bien que Honda veuille accélérer ses plans pour électrifier sa gamme de véhicules, la prochaine génération de la très performante Civic Type R sera 100% à essence, comme la première.

C’est le site Autocar qui rapporte la nouvelle après avoir discuté avec l’un des dirigeants de Honda en Europe.

Rappelons que la nouvelle Honda Civic 2022 sera dévoilée ce printemps en formats berline et à hayon, ressemblant de très près au prototype qu’on a déjà pu apercevoir. Elle devrait arriver sur le marché canadien vers l’automne.

Un peu plus tard, ce sera au tour de la Civic Type R 2022, qui sera fabriquée aux États-Unis et non plus en Angleterre en raison de la fermeture de l’usine de Swindon. Et on sait maintenant qu’elle ne fera appel à aucun système hybride que ce soit.

Certains amateurs seront déçus; d’autres, au contraire, se réjouiront. Il est vrai que l’ajout d’un moteur électrique permet d’augmenter la puissance d’un véhicule, mais dans le cas d’un bolide à traction qui aime tourner à haut régime comme la Type R, ce serait changer son comportement et ses sensations. Tôt ou tard, par contre, l’inévitable se produira.

À quoi s’attendre de la prochaine Civic Type R? Évidemment, l’actuel moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,0 litres développant 306 chevaux sera amélioré, mais à quel point le constructeur peut-il ajouter des chevaux et du couple aux roues avant? Est-ce qu’un rouage intégral sera cette fois inclus, comme le suggèrent certaines rumeurs? Seul Honda connaît la réponse pour l’instant.

Photo: Honda

Les deux grandes rivales de la Type R possèdent chacune quatre roues motrices, soit la Subaru WRX STI et la Volkswagen Golf R. La seconde, elle aussi renouvelée pour 2022 et dépourvue d’une motorisation électrifiée, génèrera 315 chevaux et 310 livres-pied de couple.

Côté design, l’extérieur sera un peu plus sobre et moins juvénile si l’on se fie aux images du prototype de Civic, mais les éléments aérodynamiques dont le gros aileron arrière seront assurément de retour. Le plus gros contraste risque d’être à l’intérieur de la voiture, où le décor sera épuré et rempli de matériaux de meilleure qualité.

Enfin, le prix de la prochaine Civic Type R va sans doute augmenter, mais ne vous attendez pas à une hausse dramatique.

