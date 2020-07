Les Honda Fit, Civic Coupé et Accord manuelle sont éliminées

La purge des voitures continue. Cette fois, c’est au tour de Honda d’annoncer le retrait non pas d’une mais bien de deux autos qui n’ont pas eu la chance de naître dans le corps d’un VUS.

Le tout s’est fait par l’entremise de Gary Robinson, vice-président adjoint à la planification de produits chez Honda aux États-Unis. Ses propos ont été rapportés par Automotive News. Le directeur des communications de Honda Canada, John Bordignon, lui a fait écho simultanément.

D’abord, c’est officiel : la Honda Fit ne sera pas de retour en Amérique du Nord, imitant la Toyota Yaris, la Nissan Micra et plusieurs autres. Une nouvelle génération offrant une motorisation hybride a vu le jour l’automne dernier à Tokyo, mais cette sous-compacte a atteint les limites de son potentiel chez nous.

Photo: Honda

Les consommateurs préfèrent de loin le HR-V, qui repose sur la même plateforme et dispose de la même banquette arrière Magic Seat, mais qui s’avère plus spacieux au niveau du coffre (688 vs 470 litres) et un peu plus puissant (141 vs 130 chevaux). Il y a toutefois un gros écart de 8 000 $ entre leurs versions de base.

Dans l’usine mexicaine qui assemblait la Fit, la compagnie en profitera pour accroître le volume du HR-V.

L’ajout de la Honda Civic Hatchback en 2017 n’a pas aidé la Fit non plus. À propos, tout en confirmant que la production de sa compacte à hayon déménagera de l’Angleterre aux États-Unis l’an prochain, Honda a décidé d’éliminer la Civic Coupé, dont les ventes ne sont tout simplement plus à la hauteur des attentes.

Photo: Frédéric Mercier

Et ce n’est pas fini : la berline intermédiaire Accord perd sa boîte manuelle à six rapports – la seule du genre qui restait dans la catégorie, mais choisie par à peine 2% des acheteurs. Elle se contentera donc d’offrir une CVT avec le moteur turbo de 1,5 litre et une automatique à 10 rapports avec celui de 2,0 litres.

Malgré cela, Honda assure que la Civic et l’Accord demeurent des produits fondamentaux au sein de sa gamme, elles qui ont créé l’image de la marque sur notre continent dans les années 1970 et 1980.

La Civic sera complètement redessinée pour l’année-modèle 2022, tandis que l’Accord aura droit à une mise à jour pour 2021. Un nouveau HR-V est également attendu bientôt.

