Honda Civic 2020 : cinq choses à savoir

Entamée en 2016, la 10e génération de la Civic demeure toujours indétrônable. En effet, elle demeure la voiture la plus vendue au Canada. Pour illustrer le propos, plus de 1 286 000 Civic ont été écoulées au Canada au cours des 20 dernières années.

Nonobstant, Honda ne s’assit pas sur ses lauriers, et continue de faire évoluer son modèle phare, surtout face à une concurrence très féroce. Voici cinq choses à savoir sur la Honda Civic 2020.

Des tonnes de versions

La Honda Civic 2020 est la seule voiture de sa catégorie à offrir à la fois des versions à deux portes, à quatre portes et à hayon. Ceci est sans compter les différents niveaux d’équipements disponibles :

Berline : DX, LX, EX, Sport, Touring, SI

Coupé : LX, Sport, Touring, SI

Hayon : LX, Sport, Sport Touring, (Type R)

Ceci n’exclut en aucun cas les sportives SI et Type R. Dans le premier cas, elle est offerte en version coupé ou berline, alors que la deuxième vient uniquement en version à hayon.

De plus, plusieurs versions peuvent être équipées d’une boîte manuelle, qui se fait de plus en plus rare dans le segment. Dans l’alternative, il est possible d’opter pour une transmission automatique à variation continue (CVT).

Plusieurs moteurs

Dans sa version de base, la Civic 2020 fait appel à un moteur de 2,0 litres qui développe une puissance de 158 chevaux et un couple de 138 livres-pied. Il incorpore la fameuse technologie i-VTEC et l’injection multipoint. Le moteur peut être jumelé à une transmission CVT ou manuelle.

Le constructeur nippon offre aussi un moteur quatre cylindres turbocompressé de 1,5 litre à injection directe, disponible en option. La puissance monte alors à 174 chevaux et un couple de 162 livres-pied, qui s’étend de 1 700 à 5 500 tr/min (pour la boîte CVT, la manuelle a un couple de 167 lb·pi). Les versions Sport et Sport Touring ont, quant à elles, une puissance de 180 chevaux et un couple de 162 livres-pied pour la CVT et de 177 livres-pied pour la manuelle.

Une connectivité accrue

Avec une plus grande connectivité que jamais, la Honda Civic offre la compatibilité avec Android Auto et Apple CarPlay sur la majorité des version. Le modèle de base (DX) est le seul équipé d’un écran tactile LCD de 5 pouces, alors que toues les autres versions auront un écran de 7 pouces.

Au-delà des versions DX, toutes les Civic détiennent l’interface HondaLink ainsi que le HondaLink Assist.

Mise en situation : si un téléphone est couplé via Bluetooth et un capteur de déploiement de coussins gonflable est déclenché, le système tentera automatiquement d'avertir un opérateur. Par conséquent, le programme signalera l'emplacement actuel du véhicule et permettra aux occupants de parler directement à l'opérateur. Ce dernier pourra alors contacter les services d'urgence si nécessaire.

L’aérodynamisme à l’avant-plan

Depuis son renouvellement en 2016, la Civic fait appel à un châssis avec un nouveau châssis d’une rigidité accrue de 19 % en flexion et d’une rigidité en torsion augmentée de 23 %. Ces nombres ont été obtenus grâce à une utilisation plus exhaustive d’acier à haute résistance.

Cette nouvelle plateforme donne notamment un coefficient de trainée réduit de 12 % par rapport à l’ancienne génération, de même qu’un poids abaissé d’environ 31 kg (68 livres).

La Civic 2020 incorpore aussi une technologie (crash stroke technology) qui permet, lors d’une collision frontale, de minimiser la déformation de la cabine en redirigeant l’énergie vers le bas de l’auto.

Un véhicule sécuritaire

La Honda Civic a obtenu un score de 5 étoiles lors des évaluations de sécurité de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Il en est de même pour les tests de collision, où elle reçoit des notes parfaites dans l’ensemble des épreuves de l’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS).

De plus, Honda offre maintenant les dispositifs d’assistance à la conduite Honda Sensing. Pour fonctionner, le système est composé de caméras et radars qui permettent les aides suivantes :

Système d’alerte de collision avant (FCW)

Système de freinage à réduction d’impact (CMBS)

Système d’avertissement de sortie de voie (LDW)

Système d’assistance au franchissement involontaire de ligne (LKAS)

Système d’atténuation de sortie de voie (RDM)

Le régulateur de vitesse adaptatif (ACC)

