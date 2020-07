Abandon de la Honda Fit : qu’adviendra-t-il de sa valeur de revente?

Je me suis procuré une Honda Fit Sport en 2019, notamment en raison de sa bonne valeur de revente. Étant donné que Honda abandonne ce modèle au Canada, quel sera l’impact sur la valeur de revente? Je suis étudiant et ce critère est primordial pour moi.

Bonjour Gabriel,

En effet, la Honda Fit ne sera pas de retour chez nous l'année prochaine. L’importation du modèle de nouvelle génération ne serait assurément pas rentable pour le constructeur japonais puisque le marché de l’automobile sous-compacte rétrécit à vue d’œil.

À cet effet, notons que la rivale directe de la Honda Fit, soit la Toyota Yaris, en est également à sa dernière année de commercialisation en Amérique du Nord. Parmi les voitures sous-compactes qui sont disparues au cours des dernières années, nombreux sont les exemples : Ford Fiesta, Nissan Micra, Chevrolet Sonic, Fiat 500, Mazda2, etc.

Photo: Honda

Cela dit, il est important de noter que le marché de la petite voiture neuve a fondu, mais pas forcément dans le secteur d’occasion. En effet, on peut imaginer que de moins en moins de consommateurs sont enclins à dépenser plus de 20 000 $ pour une citadine neuve puisqu’on peut obtenir une compacte qui sera plus spacieuse, plus puissante et mieux équipée pour le même prix. En revanche, sur le marché d’occasion, les Yaris et Fit demeurent prisées pour leurs qualités intrinsèques. Et le retrait du modèle au sein du catalogue n’a aucune incidence sur leurs atouts.

Personnellement, je n’aurais aucune inquiétude face à la diminution de la valeur de ce modèle apprécié des Québécois. On pourrait même aller jusqu’à supposer que les modèles des dernières années conserveront une meilleure valeur que prévu étant donné qu’il ne sera plus possible d’en acquérir une neuve.

Soulignons que l’organisme américain Consumer Reports affiche une cote de 4/5 pour la fiabilité de même que pour la satisfaction de la clientèle en ce qui a trait à la Honda Fit 2019.

