Une Honda Fit 2007 pour remplacer ma vieille Corolla?

Une Honda Fit 2007 de 120 000 km pour 3 000 $, vous en dites quoi? J’aimerais remplacer ma vieille Toyota Corolla 2002 et que ma nouvelle auto dure au moins cinq ans.

Bonjour Julien,

La réponse à cette question dépend directement de l’état de la voiture. Car bien qu’elle indique 120 000 km au compteur, il se pourrait que ce dernier ait été trafiqué. Ainsi, une inspection mécanique qui vous coûtera entre 100 $ et 200 $, vous permettra d’en avoir le cœur net.

Cette étape passée et en considérant que vous n’avez qu’un entretien minimal à faire, sachez alors que vous aurez droit à une petite bagnole fort amusante. Un peu bruyante, mais aussi agréable à conduire que polyvalente. En effet, la Fit propose un volume de chargement appréciable que plusieurs VUS sous-compacts du marché ne peuvent offrir, encore aujourd’hui.

Également, la Fit est solide et sans histoire, d’une grande fiabilité et qui, malgré son âge, demeure étonnamment résistante face à la corrosion. À ce sujet, sachez qu’un traitement antirouille annuel à l’huile permettrait de prolonger sa vie, à moins bien sûr que le mal ne soit déjà fait. Et si c’est le cas, vaut mieux immédiatement passer à un autre appel.

En terminant, soyez attentif au remplacement de la courroie d’entraînement. Si elle n’a pas été remplacée au cours des cinq dernières années, il serait sage de penser à le faire. Vous éviterez ainsi le risque de devoir remplacer le moteur, ce qui dans une voiture de si faible valeur, ne vaut certainement pas la peine.

