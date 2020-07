Le Buick Encore est-il de taille face au Honda HR-V?

Je souhaite acquérir un petit VUS fiable, à quatre roues motrices, qui m’en donnera beaucoup pour mon argent. J’hésite donc entre un Honda HR-V et un Buick Encore. Je circule environ 90 kilomètres par jour pour le travail, principalement sur autoroute. Merci de m’éclairer.

-------------------------

Bonjour Cathy,

Il est clair qu’avec une vision à long terme, je ferais davantage confiance au Honda HR-V, qui possède une réputation de fiabilité imbattable dans ce segment. Cela explique d’ailleurs son prix moins négociable et sa forte de valeur de revente.

Plus pratique au chapitre de l’habitacle et moins gourmand à la pompe, le HR-V n’est cependant pas aussi confortable que le Buick Encore, et pèche par une insonorisation parfois agaçante. J’ajouterais sur une notre plus personnellement que sa ligne n’est certainement pas aussi charmante que celle du Buick.

De son côté, Buick propose un produit en fin de carrière, puisqu’il chevauche l’arrivée du Encore GX, plus moderne, lequel est appelé à le remplacer complètement. Quelques problèmes de fiabilité au chapitre du moteur turbo et une faible résistance des freins ont été dénotés sur ce modèle, qui s’accompagne heureusement d’une garantie de base de quatre ans. Cela signifie donc que dans le cas d’une location, vous auriez l’avantage d’une couverture pour la durée complète du terme, alors qu’elle ne serait que de trois ans chez Honda.

Côté consommation, il faut prévoir environ 15% plus d’essence avec le Buick, dont la puissance est plutôt faible pour déplacer sa masse, plus lourde que celle d’Honda.

Bref, je ne recommanderais le Buick que dans le cas d’une location et parce que son prix est plus bas. Car autrement, tout le reste est à l’avantage de Honda, et ce même si le HR-V est lui aussi sur le point d’être complètement renouvelé.

En vidéo: quel avenir pour la marque Buick?